 右翼槍手血洗新西兰清真寺 49人遇害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2019

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时政风云

右翼槍手血洗新西兰清真寺 49人遇害

新西兰发生严重恐怖袭击，两家清真寺遭枪手突袭，几十人遇害身亡，澳洲当局把怀疑焦点指向一名右翼恐怖分子。

Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

(德国之声中文网) 新西兰时间3月15日下午，南岛主要城市基督城 (Christchurch) 两座清真寺先后发生枪击案。目前为止，已经造成49死亡，另有多人受重伤。

警方事后拘捕4人，包括3男1女。 他们在枪手的汽车内搜出爆炸品，并成功移除。

新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 在记者会上表示，这是该国「最黑暗的一天」。 她说这是经过精密策划恐怖袭击，把国安威胁级别升至最高。 她形容凶手史无前例的残暴，但也强调﹕「难民和移民选择新西兰作为他们的家。 这的确是他们的家，是我们的一分子，但向我们施暴的人不是。 」

澳洲总理莫里森也证实，枪手是澳洲公民，属于「极端的右翼恐怖分子」。 他并不在新西兰当局的监察名单上。

Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

新西兰电台报导，有目击者形容当时「到处都是血」。 另一名目击者表示，看到一名身穿黑衣的男子在祷告时段进入市中心一家清真寺 (Masjid Al Noor)，随即传出几十下枪声。

报导指一名疑凶在社交网站上直播枪击过程。 有媒体指疑凶是一名28岁的白人男子，并引述其自白声称是要报复「欧洲领土被外来者入侵」。 他也提及2017年一名被拒绝政治庇护人士在瑞典发动的恐怖袭击，事件造成5人死亡，包括一名11岁小童。

事发后，新西兰警方要求全国所有清真寺关闭，基督城所有学校也一度关闭。 警方指﹕「我们已经调派大量警力到城内，希望能让民众安心。 保障公众安全是我们的首要任务。 」这天也是「Fridays for Future」气候变化抗议行动之日，当地聚集了大量学生，基督城市长确认所有参与者安全。

李芊/夏立民 (综合报导)

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