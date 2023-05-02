史航否认性骚扰 当事人:"权力不对等下的霸凌"

（德国之声中文网）中国知名编剧史航4月底被多名女性指控性骚扰，相关讨论在中国网络上继续延烧，占据热搜排行榜多日。在最初5名女性联合指控史航性骚扰后，又有7名女性加入指控的行列，控诉史航曾经以舔耳朵、闻头发、抓臀部和胸部等肢体接触方式对其性骚扰。从这些女性的爆料内容可以看出，史航“性骚扰”的时间跨度长达十余年。

史航5月1日在其微博“鹦鹉史航”上发文驳斥指控。“网上涉及我的文字，我看到了，情绪我理解，但情况不属实。”史航称自己正试图找到妥当的办法还原事实，并称“给自己相识的女性带来如此的感受，是我真正的失败，十分歉疚”。

在史航发文否认性骚扰后，五名受害者通过澎湃新闻发布联合声明，不认同史航的回应，并提供了部分可以证明史航确实有实施性骚扰的证据。声明指出，性骚扰的事实“属实”与否，不取决于史航所谓“妥当的方法”下的叙述，而是受害者感到被侵犯的证据和法律。

声明写道，大多数的情况下，史航与受害者存在“意见领袖”与“粉丝”、“嘉宾”与“工作人员”、“前辈”与“后辈”等不对等的权力关系。也因此更难在被骚扰的当下对史航作出反抗。“史航作为更有权力的一方，至今都认为可以由自己去定义什么是‘妥当’、如何才足以构成性骚扰，这恰恰是拥有权力者的思维惯性。”

受害的五名女性要求史航就其性骚扰行为公开向全体受害者道歉。

“昨晚获悉自己原来是史航‘前任’”

相隔一日后，史航5月2日又晒出多张微信对话截图，声称“不存在性骚扰”。史航表示，他与几个当事人都有“不同程度的交往，包括有过稳定关系的前任”，强调自己“不希望将自己与相识女性间的‘风流交谈’和‘门内的情调’暴露在公域之下”。史航称“从未违背女性意愿，亦从未利用过所谓的强权地位侵犯任何人”，而且这个事件里“没有加害者和受害者”。

对于史航的这篇回复，另一名性骚扰事件当事人5月3日在微博上发表长文反击称，昨晚才获悉自己原来是史航“交往过”的“前任”。这名自称小默的当事人表示，自己在一家做电影业务的公司工作，在偶然的情况下开始和史航有交集。她描述了史航曾邀请她看电影，在公共场合和出租车上对她性骚扰。对于史航称两人是“两情相悦”，小默表示无言以对，强调她与史航从未交往过，“从来就不是爱情，是权力结构不对等下的霸凌”。

这篇“小作文”在网上获得热烈反响和讨论，许多人对于受害者表示声援，有网民称之为“内娱的#metoo运动”。在史航的微博发文下方，则有许多网民批评史航称与当事人“有不同程度交往”的言论。网民评论称：“这不是性骚扰什么是性骚扰？”、“单方面认为的交往”、“不解释我还没觉得石锤，这下不用解释了”。但也有网民质疑受害者为何不报警，甚至有人认为女方是“自愿的”、“一个愿打、一个愿挨，欲拒还迎才有了一来一去”。相关讨论在中国社交媒体上持续发酵。

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合作方迅速切割

随着史航性骚扰事件的社会影响加大，继磨铁图书和《新周刊》后，单向街图书馆和鼓楼西剧场也在社媒上发文切割，公告不再与史航进行合作。

单向街图书馆周四（5月4日）在微博上写道，注意到有关史航性骚扰事件的新闻，“二十几位爆料人中有受害者就在我们身边。再次宣布，单向与史航不发生任何形式的合作”。

鼓楼西剧场同日也在微博上发表声明，表示对史航涉嫌性骚扰的指控保持高度关注，已第一时间停止了和史航的一切合作。“鼓楼西剧场坚决支持和维护女性权益，对于各种形式的冒犯和侵害行为皆零容忍。”

史航是中国知名编剧，写有《铁齿铜牙纪晓岚》、《射雕英雄传》（2003年版）、《大漠豪情》等电视剧代表作，曾参演中国辩论节目“奇葩说”，亦曾为讲述少女遭迫性侵的小说《房思琪的初恋乐园》撰写中国版推荐语：“走过危机四伏的成长，我们每个人都是青春的幸存者。”

性骚扰争议不断延烧，此前该书的出版社“磨铁图书”已于4月30日凌晨发表微博声明“对各种形式的侵害行为零容忍”，并宣布已著手删除该书电子书、再版纸质书，以及各网络平台上，史航撰写的推荐语。

（综合报道）

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