史瓦帝尼：台湾与中国在非洲的外交战场

（德国之声中文网）史瓦帝尼（Eswatini，中国称“斯威士兰”）自6月29日起爆發30年以来最大的反政府抗争行动。当地政府出动军队武力镇压，官方统计目前已有27人死亡，但国际特赦组织预估死亡人数最少有52人，且有200多名抗争者受伤入院。

抗争的导火线是一名25岁的法律系学生在5月时疑似遭警方杀害，进而引爆全国性的抗议行动。随着局势升温，当地政府于6月29日实施宵禁并且切断网路，进一步扩大对示威者的镇压。

一名示威者达拉米尼（Maxwell Dlamini）向德国之声表示，几乎所有主要城市都面临食物及燃料短缺。「偏远地区的情况更严峻，所以许多人试图跑到南非去寻找基本物资。」

目前在首都姆巴巴尼念书的台湾留学生翟小姐则向德国之声说：「目前除了Google可以用，其他通讯软体如WhatsApp、Instagram都是封住的。政府还试图用断水断电来威胁示威者。」她说，民众的不满主要针对国王恩史瓦帝三世，她身边的当地人从去年开始就在讨论国王如何侵佔来自南非的资源。

拥有15个妻子的恩史瓦帝三世以其奢靡的生活风格着称。他不仅掌控行政、立法、司法三权、维持党禁，甚至在 2008 年实施《镇压恐怖主义法》，恣意逮捕记者及人权行动家等异议人士。南非媒体New Frame报导，该媒体的两名记者于4日被史国警方抓捕并刑求，目前正在医院治疗中。

达拉米尼告诉德国之声：「青年失业率高居不下、人民贫困、社会不平等再加上独裁政治，整个国家现在彷彿是一个随时将被点燃的火药库。」

中国：想拼上非洲最后一块拼图

这样一个火药库一旦爆炸会如何？紧张关切的除了邻国南非以外，还有千里之外的台湾。全世界只有8个国家在史瓦帝尼设有大使馆，其中与王室互动最密切的国家少不了台湾。恩史瓦帝三世自1986 年登基以来，已经访问过台湾高达17 次。今年二月，他曾公开致谢台湾总统蔡英文，表示台湾赠送的药物让感染新冠病毒的他顺利痊癒。

作为台湾在非洲唯一正式的邦交国，外界关心史瓦帝尼的动乱局势是否会影响台史邦谊。德里大学非洲研究所博士生暨印度智库「观察家研究基金会」学者密诗拉（Abhishek Mishra）在接受德国之声访问时坦言：「在非洲这样一块与中国紧紧绑在一起的区域中被孤立，对史瓦帝尼并没有好处。」

密诗拉说：「台湾的医疗专业在史瓦帝尼扮演了重要角色，台湾也对当地的纺织业等产业带来了许多投资，这些都毋庸置疑。但台湾之所以还能继续留在史瓦帝尼，主要还是因为他们透过捐赠等方式与王室保持了紧密的关係。」因此他认为，王室一旦倒台，史瓦帝尼很可能就会跟台湾断交。

早在2020年1月，中国政府就禁止了史瓦帝尼公民在除了中国驻南非行政首都普利托利亚大使馆以外的任何地方申请中国签证，令史国民众的赴中手续变得複杂。中国驻南非大使馆更發布声明警告史瓦帝尼，如果不与台湾断交，签证问题就无法改善。

「为了让史瓦帝尼与台断交，中国很可能会无所不用其极。」密诗拉举例，中国政府可以支持该国异议人士或组织，例如这次抗争中相当活跃的史瓦济兰（史瓦帝尼旧称）共产党就是可能的对象。此外，他们也可以透过区域内其他国家来进行施压。

他说：「中国就曾利用这个方式，促使布吉纳法索与台湾断交。」

2018年，包含布吉纳法索在内的西非萨赫勒地区的5国，由于当地恐怖攻击盛行决定组织跨国军队却苦无资金，而中国出面表示愿意资助。布国外交部长巴里（Alpha Barry）曾向媒体透露，后来在各国进入商谈时，中国代表直白地说，因为布吉纳法索在的关係所以我们不能资助。

他说：「当时是一个非常尴尬的处境，对我们来说是、对我们的邻国代表们来说也是。」

密诗拉则表示：「同样的情况也可能發生在史瓦帝尼也在的区域组织南部非洲發展共同体（SADC）。区域国家如果加强对史瓦帝尼施压，也将进一步削减王室已经在不断减少的统治正当性。」

美国：对台支持逐渐制度化

然而台湾并非独自站在这个外交前线上。7月4日，美国驻史瓦帝尼大使馆罕见地邀请了台湾加入一则与欧盟及英国使馆共同發布的联合声明，呼吁各方要尽全力展开对话、反对任何暴力行为。

针对台美间的这场外交互动，台湾政治大学国家發展研究所助理教授黄兆年并不感到特别讶异。他向德国之声表示：「美国会有这样的行动，代表它正在重新定义台湾的地缘政治角色。台湾角色跟以往不同了，台美的地缘政治利益也因此大幅地重叠。」

黄兆年说：「台美公开站在同一阵线上，除了有宣示性的作用外，其实也意味着美国对台湾的支持正逐渐走向制度化。」他以2020年3月生效的《2019年臺湾友邦国际保护及加强倡议法》（俗称《台北法》）为例，强调美国对台湾与其友邦关係的支持是有法源依据的。而这一项美英欧台在史瓦帝尼的联合声明，可以放在这一个脉络底下来看。

从台湾的观点出發，史瓦帝尼局势的稳定较符合其利益。但这也代表推崇自由民主价值的台湾，得继续与人权纪录恶劣的王室發展紧密关係。

「理论上我们希望透过援助，让这些（威权）国家能够有所改变。但我们同时又需要维繫邦交国，让他们能够在国际上为我们發声。」黄兆年说：「这是一件非常两难的事情。」

史瓦帝尼局势持续动盪

7月4日，由非洲南部16国组成的重要区域组织南部非洲發展共同体（SADC）组成了调查团拜访史瓦帝尼，与当地政府及民间组织代表会面后，仅简单宣布未来会进一步促进该国政府与民间对话便离境。

当地媒体报导，政府不仅亲自点选可以参加会议的民间人士，还把民主改革派的支持人都排除在外。20个民间团体更發布联合声明表示：「我们想向国际社会表示，史瓦帝尼当前的动盪，是长期政治僵局的结果。」

在声明中，他们呼吁应建立一个过渡政府，负责监督改革，直到该国可以享有公正的选举为止。

史国政府则指控有外国势力介入、煽动当地民众。国王的大女儿西卡伊索（Sikhanyiso Dlamini）在接受BBC採访时说：「外国佣兵假扮成警察、军人，混入群众裡攻击无辜人民。国王并没有下达向示威者开枪的命令。」

然而，史国示威群众似乎并不买单这样的说法。史瓦济兰共产党的發言人努卡法拉拉（Mcolisi Ngcamphalala）向媒体表示：「人们是不会退下阵来的。我们已经受了太多苦了。」



© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。