史海回眸：80年前德国入侵苏联

（德国之声中文网）"国防军总司令部决定：为了对抗来自东方的危险，6月22日早上3点钟德国军队向敌军发起进攻。德国空军也在晨曦中冲向敌对国家-苏联。"

收音机里播音员宣读着大战已经打响的消息。发动这场战争的理由完全是一派谎言。实际上这并不是一场德军采取的先发制人的攻击行动，而是对完全没有准备的国家和人民发起的一场战争， 一场毁灭性的战争，一场伴随着血腥占领以及种族大屠杀行为的战争。而当时，两年前签订的德苏互不侵犯条约还在生效。就在1941年6月22日这一天，三百万德国士兵走上战场，纳粹的军事工业也全都派上场了：坦克、飞机、大炮，机枪。一夕之间苏联成为了必须为自己的生死存亡奋战的国家。有关希特勒事先洞悉了苏联红军进攻德国计划的传说，后来还曾流传了很多年。但学术上这种说法并没有得到证实。历史学者沃尔弗拉姆·韦特(Wolfram Wette)说："纳粹德国的目标是占领苏联，压制人民，掠夺土地， 让这片土地以后成为德国的殖民地，成就一个自给自足的，坚固的德国帝国，从大西洋岸直达乌拉尔山脉。"

二战时东线战事

对东欧犹太人的种族屠杀，以及大量战争被俘人员和老百姓的死亡问题，事先都经过了周密的筹划。当时德国军队中的精英没有发出任何反对的声音。而虽然有纳粹宣传部的大肆蛊惑，但德国人民还是对这场战争感到震惊和不解，害怕会演变成无法收拾的局面。

当时没有人会想到，德国方面也会有上百万人死亡。和德国军队并肩作战的还有同盟国意大利、芬兰、罗马尼亚。世界变得毫无章法。

在英国，英国首相丘基尔通过广播对民众发表讲话说：

"希特勒是一个邪恶的怪物，他的嗜血欲望和掠夺欲望是永远无法满足的。没有将整个欧洲踩在他的脚跟下，恐吓人民，让欧洲臣服于他，他是不会满足的，所以他现在在遥远的俄国开始烧杀掳掠。"

波罗的海国家,白俄罗斯和乌克兰，一下子就被德国坦克辗过。希特勒和他的将领原先以为通过快速进逼俄国首都，可以打一场"闪电战"，但是他们却拨错了算盘。进攻开始几个月后，德国大军受困在冰天雪地的莫斯科城外。事后看来，这是1945年战败的前兆。3百万德国士兵再也没有回到他们的故乡。

1945年凯特尔将军签下降书，1945年5月8日二战结束。

"俄国方面的死亡是这个数目的10倍，其中包括1000万红军士兵，300万在德国俘虏营的俄国战俘。300万俄国犹太人被德国有计划的屠杀。大约600万苏联老百姓以不同的方式沦为德国毁灭政策的受害者。"

战后的前几十年，就德国应当对这场在东欧进行的毁灭性战争承担什么责任的话题，并没有成为公众讨论的话题。德国更多地是在悼念自己所遭受的苦难，包括德国国防军是"正派规矩的部队"这样的神话也曾长期流传。而战争罪责被完全推到了纳粹组织，比如纳粹党卫军的头上。德国人民对苏联方面数以千万计的受难者并没有感到同情。

一直到以后尖锐的历史学家提出质疑，以及后来许多的展览才开启了德国人民对这段历史的重新思考。

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