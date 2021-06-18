史海回眸：80年前德国入侵苏联

（德国之声中文网）"国防军总司令部决定：为了对抗来自东方的危险，6月22日早上3点钟德国军队向敌军发起进攻。德国空军也在晨曦中冲向敌对国家-苏联。"
收音机里播音员宣读着大战已经打响的消息。发动这场战争的理由完全是一派谎言。实际上这并不是一场德军采取的先发制人的攻击行动，而是对完全没有准备的国家和人民发起的一场战争， 一场毁灭性的战争，一场伴随着血腥占领以及种族大屠杀行为的战争。而当时，两年前签订的德苏互不侵犯条约还在生效。就在1941年6月22日这一天，三百万德国士兵走上战场，纳粹的军事工业也全都派上场了：坦克、飞机、大炮，机枪。一夕之间苏联成为了必须为自己的生死存亡奋战的国家。有关希特勒事先洞悉了苏联红军进攻德国计划的传说，后来还曾流传了很多年。但学术上这种说法并没有得到证实。历史学者沃尔弗拉姆·韦特(Wolfram Wette)说："纳粹德国的目标是占领苏联，压制人民，掠夺土地， 让这片土地以后成为德国的殖民地，成就一个自给自足的，坚固的德国帝国，从大西洋岸直达乌拉尔山脉。"
二战时东线战事
对东欧犹太人的种族屠杀，以及大量战争被俘人员和老百姓的死亡问题，事先都经过了周密的筹划。当时德国军队中的精英没有发出任何反对的声音。而虽然有纳粹宣传部的大肆蛊惑，但德国人民还是对这场战争感到震惊和不解，害怕会演变成无法收拾的局面。
当时没有人会想到，德国方面也会有上百万人死亡。和德国军队并肩作战的还有同盟国意大利、芬兰、罗马尼亚。世界变得毫无章法。
在英国，英国首相丘基尔通过广播对民众发表讲话说：
"希特勒是一个邪恶的怪物，他的嗜血欲望和掠夺欲望是永远无法满足的。没有将整个欧洲踩在他的脚跟下，恐吓人民，让欧洲臣服于他，他是不会满足的，所以他现在在遥远的俄国开始烧杀掳掠。"
波罗的海国家,白俄罗斯和乌克兰，一下子就被德国坦克辗过。希特勒和他的将领原先以为通过快速进逼俄国首都，可以打一场"闪电战"，但是他们却拨错了算盘。进攻开始几个月后，德国大军受困在冰天雪地的莫斯科城外。事后看来，这是1945年战败的前兆。3百万德国士兵再也没有回到他们的故乡。
1945年凯特尔将军签下降书，1945年5月8日二战结束。
"俄国方面的死亡是这个数目的10倍，其中包括1000万红军士兵，300万在德国俘虏营的俄国战俘。300万俄国犹太人被德国有计划的屠杀。大约600万苏联老百姓以不同的方式沦为德国毁灭政策的受害者。"
战后的前几十年，就德国应当对这场在东欧进行的毁灭性战争承担什么责任的话题，并没有成为公众讨论的话题。德国更多地是在悼念自己所遭受的苦难，包括德国国防军是"正派规矩的部队"这样的神话也曾长期流传。而战争罪责被完全推到了纳粹组织，比如纳粹党卫军的头上。德国人民对苏联方面数以千万计的受难者并没有感到同情。
一直到以后尖锐的历史学家提出质疑，以及后来许多的展览才开启了德国人民对这段历史的重新思考。
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回顾二战：当一切成为过去....
二战结束之初
随着1944年6月6日，盟军在诺曼底登陆，纳粹德国走向灭亡。1945年初，美军士兵登陆萨尔州（ Saarland），占领了该州首府萨尔布吕肯（Saarbrücken）的一个村庄。
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数以千计的德国士兵和平民自杀
尽管希特勒的军队早已无法阻止其在军事上的失败，1945年4月，纳粹德国的大本营柏林仍进行了激烈对抗。苏联红军在具有象征意义的勃兰登堡门前展示自己的胜利。仅在柏林就有数以千计的德国士兵和平民在之后的几天陆续自杀。
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对科隆的“改变”
直到1945年5月二战结束，盟军对科隆共进行了262次空袭。图片显示：美军士兵在几乎完全被毁的科隆进行巡逻。英国皇家空军轰炸机部队总指挥官阿瑟·哈里斯（ Arthur Harris）部署的轰炸机对科隆“市貌”的改变影响至今。
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世界闻名的照片
这一幕是：盟军中两支胜利的队伍在德国萨克森州托儿高（Torgau）易北河大桥（ Elb-Brücke ）的一处废墟上会师的照片。1945年4月25日，苏联近卫步兵第58步兵师和美国集团军第69步兵师握手的画面。这张“会师”的画面世界闻名。
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受到惊吓的胜利者
实际上，直到美军士兵到达慕尼黑近郊的达豪集中营（Dachau ）时，那里仍在进行屠杀。据图片显示，卡车上是被屠杀的囚犯尸体。即使是盟军士兵也被当时的这种大规模屠杀的场面惊呆。
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手持红旗的人
1945年5月2日，来自格鲁吉亚的苏联士兵梅利通•坎塔利亚（Militon Kantarija）将带有锤子和镰刀的红旗插在了柏林国会大厦的楼顶。
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18分钟小城全毁
几乎没有人知道德国北部小城埃姆登（ Emden）的命运。1944年9月6日，181架加拿大轰炸机仅用18分钟，向这个港口小城投放了15000枚炸弹。对该城的最后一次空袭在1945年4月25日。埃姆登被列为欧洲损毁最严重的欧洲城市之一。
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通往战俘监狱的路
在战争中幸存下来的德国士兵几乎都被囚禁起来。与苏联不同，英国和美国的战俘监狱被认为是人性化的。1941年和1945年期间，超过300万德国士兵被关押在苏联监狱，约110万在监狱中死去。直到1955年，最后一批德国士兵才返回家乡。
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头条新闻
这一消息盟军期待已久：1945年5月2日，美军士兵从美军军报“星条旗（Stars and Stripes）”得知希特勒的死讯。士兵们脸上流露出久违的轻松表情，战争结束指日可待。
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克虏伯工厂成废墟
早在一次世界大战期间，德国埃森的克虏伯工厂就作为希特勒掠夺战中打造钢铁和军事器械的重要军工企业。这家传统的军工厂是盟军轰炸的战略目标之一。直到1945年，克虏伯工厂仍有数以千计的劳工。二战结束，工厂三分之二的生产设施被毁。
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被毁掉的童年
孩子们可能无法理解战争带来的后果，数以百万的德国儿童战后将废墟当作他们的游乐室。战争给整整一代人带来了创伤，同时也造就了人们的勤奋和节俭。
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除了战争还剩什么？
战争中的人们：图片上是一个不知姓名的德国士兵，二战中的幸存者。战争虽然结束，但他的日常生活远未恢复常态。水、电和暖气在1945年的德国仍然是奢侈品。
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柏林的春天
战争结束后70年，柏林的巴黎广场（Pariser Platz ）上，勃兰登堡门前上演了“过去和现在的碰撞”。以“‘Mai ’45——柏林的春天（Frühling in Berlin）”为题的展览让人们回忆起1945年5月2日最后的纳粹军队缴械投降，及1945年春，二战欧洲战场的结束。
作者: Iveta Ondruskova