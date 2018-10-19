 史无前例 欧盟否决意大利预算案 | 经济纵横 | DW | 23.10.2018

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经济纵横

史无前例 欧盟否决意大利预算案

现届意大利联合政府想要进一步扩大财政赤字，为此制定了新预算案，但这个南欧国家本已负债累累。尽管此前受到欧委会质疑，但罗马依旧一意孤行。周二，欧委会否决了这一预算案，要求罗马修改。争议加剧。

Symbolbild | Referendum in Italien zur Änderung der Verfassung (picture-alliance/dpa)

(德国之声中文网)围绕着意大利的公共债务问题，几星期来，罗马与布鲁塞尔之间一直争吵不休。周一(10月22日)，意大利财政部长特里亚(Giovanni Tria)致信欧盟委员会，表示他知道新的预算案不符合欧元区财政稳定条约，但是面对"糟糕的、尤其令社会下层民众受累的经济状况"，扩大赤字是"艰难却必要的决定"。

根据欧元区财政稳定条约，各成员国每年财政预算的赤字率不得高于3%。但是意大利的总负债额高达GDP的130%，在欧盟内仅次于希腊。因此，根据稳定条约，意大利必须致力于削减债务。此前一届意大利政府曾经承诺，将财政预算新增债务(即赤字率)控制在0.8%左右，而现政府则想要将赤字率提升到2.4%。

特里亚在信函中还强调，扩大赤字"不会对意大利以及其他欧洲国家造成风险。……如果不这么做，意大利经济就会陷入新一轮衰退。"他还表示，意大利不会退出欧元区。

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意大利还有3周时间

今年9月，意大利政府公布了扩大赤字的预算计划，立刻遭致了欧盟方面的强烈批评。不少专业人士也批评说，意大利债务如果进一步上升，该国国债的利息就会不断攀高，这甚至会危及市场对欧洲共同货币的信任度。就在上周，评级机构穆迪调低了意大利的主权信用评级。该机构批评意大利政府的预算案"没有呈现出与当前乏力增长相应的改革计划"。

意大利总理孔蒂则强调，2.4%的赤字率是"上限"，并称意大利"愿意考虑紧缩，我们并不一定要让赤字高达2.4%。"孔蒂认为，赤字多少应该根据经济增长情况而定。他还表露出妥协的意愿，称如果欧盟委员会不同意意大利的预算案，"我们就应该坐下来谈谈，一起想办法。"

Insbruck, Italiens Inneminister Matteo Salvini (Reuters/L.Niesner)

意大利副总理兼内政部长萨维尼是民粹主义的代表人物，也是对欧强硬派。

副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)则维持强硬立场，称如果欧盟委员会拒绝预算案，意大利"不会后退半厘米"。

不过，欧盟也曾表达了些许妥协的意愿。欧元集团主席、葡萄牙财政部长森特诺(Mario Centeno)说，特里亚的来信"具有建设性"。他认为，本周二下午欧盟委员会开会讨论意大利预算问题时，有望达成共识。

然而，这一希望已经落空。欧委会周二下午明确表示，拒绝这一预算案，要求罗马政府予以修正。双方争执加剧。

按照规定，欧盟委员会否决预算案后，罗马方面有三周的时间重新提交一份修订后的预算案。欧盟此前还从来没有正式否决过成员国的预算案。

文山/凝炼/(德新社、路透社)

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