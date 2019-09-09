史无前例：英国航空公司飞行员首度罢工

为了争取更高的薪酬，英国航空公司的飞行员举行罢工，这是该公司有史以来的头一次。成千上万的乘客被迫滞留机场。
（德国之声中文网）英国航空公司（BA）发生有史以来的首次飞行员大罢工。据媒体报道，飞行员从伦敦时间9月9日零点开始罢工。英国飞行员协会（Balpa）此前宣布周一和周二（9月9日至月10日）以及9月27日举行罢工。
据飞行员协会公布的消息，本周一几乎所有850个航班被取消，成千上万的乘客受到影响。航空公司已通知受影响的旅客可以退票或者改票。
许多乘客受罢工影响滞留伦敦希思罗机场
代价更大
英国飞行员协会总干事施特鲁托（Brian Strutton） 说："英国航空公司必须要清醒了。"他说，飞行员们不得不在公司困难的时期接受大幅减薪。现在公司赢利了，也应该给飞行员一些回报。
英国航空公司表示将在三年内为飞行员涨薪11.5％，但是遭到拒绝。据飞行员工会称，罢工一天造成的损失就高达4000万英镑（约合4400万欧元）。
李京慧 /乐然（路透社、德新社、法新社）
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