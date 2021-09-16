史无前例！法国召回驻美和驻澳大使

（德国之声中文网）法国政府周五（9月17日）宣布，决定召回驻美国和驻澳大利亚的大使。法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）说，外交部应总统马克龙的要求作出这一决定。这名外长在一份声明中强调，总统马克龙之所以做出这一罕见决定，是因为该事件的“异常严重性”。 周四，澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。

法国感到愤怒

在美英澳三国宣布成立新印太联盟AUKUS并协助澳洲开发核潜艇后，澳洲政府16日进一步表示，未来更多的美军将在澳洲轮调部署，而AUKUS也会在飞弹与弹药开发方面进行合作。美英澳三国的紧密合作引来法国强烈的不满。法方甚至指责，他们寄与厚望的拜登似乎与强调“美国优先”的前总统特朗普没有什么不同。勒德里昂对法国新闻广播电台说：“这种单方面的、突然的、不可预见的决定，不禁令人想起特朗普先生。而对于澳洲，勒德里昂更坦言：“这真的是在背后捅刀子。我们曾与澳洲建立了信任关系。这种信任被出卖了。”

美国总统拜登周三宣布成立新印太联盟的消息以后，马克龙尚未就此发表评论。法国驻华盛顿大使馆也取消了原定于周五在其大使府举行的庆祝双边关系的晚会。在西方盟友之间，法国召回驻美国和驻澳大利亚大使非同寻常，史无前例。

华盛顿的回应

白宫周五表示对法国的决定感到遗憾，但将努力解决这一重大的外交争端。 美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中称法国是 "一个重要的合作伙伴和我们的老盟友"，并表示两国可能会在下周的联合国大会期间举行高级别会谈。

虽然拜登在宣布时没有提及中国，但他说"快速演变的威胁"是澳大利亚、英国和美国建立AUKUS联盟的原因。

澳大利亚的抉择

澳大利亚外交部表示，堪培拉对法国召回大使感到遗憾，但表示将继续在其他问题上与法国合作。 澳大利亚外交部长马里斯·佩恩 (Maris Payne) 周五表达了澳大利亚对法国决定放弃从其购买潜艇后失望的理解。

澳大利亚总理莫里森承认法澳两国的关系因此受到损害，但他坚持说， 6月份在巴黎的一次漫长的晚宴上，他告诉了法国总统马克龙这一计划。 莫里森接受一家澳大利亚电台采访时说，作出这一抉择，是因为"我们面临的新战略环境"。

多年来，法国持续推动欧洲对太平洋地区的政治、经济和军事集体战略。本周，欧盟公布了自己的印太战略。

(美联社、法新社、路透社)

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