史塔西记录下的东德覆灭

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）"绝密！"略微发黄的纸张上面写着"东德内政现状"，日期是1989年10月8日。就在前一天，党和国家领导人昂纳克为首的共产主义政权还在庆祝东德成立40周年。但这份七页的国家安全部（史塔西）报告却不以此为内容。正相反，报告中担心，"社会主义的国家与社会秩序在东德处于严重的危险中"。

这样的担心是否有理由，在一个月后就真相大白：11月9日，柏林墙倒塌。东德的末日已指日可待；不到一年，两德便在1990年10月3日实现统一。到这时，史塔西早已成为历史。在民权人士的和平革命中，史塔西已经自行瓦解。历史的讽刺之处在于，史塔西向执政的统一社会党（SED）递交的秘密报告中，记录了自身走向灭亡的种种迹象。如今，这些1989年的报告集结成一本书《史塔西眼中的东德》出版。

失去行动能力的莱比锡史塔西

在1989年12月5日序号为519/89的报告中，详细描述了50名反对党人士如何闯入了莱比锡的史塔西局。报告中称，他们控制了该办公地点的"中枢神经"。结果是："该史塔西局失去了行动能力"。主要的推动力量是如下一些团体：和平与人权倡议（IFM）、新论坛（NF）、民主觉醒（DA）。这些名字在1989年秋的史塔西报告中反复出现。报告中对他们的称呼是典型的史塔西术语。他们几乎都是"已知的反革命教会领袖以及其它敌对的反对派势力"。比如彼得·格雷姆（Peter Grimm），和平与人权倡议创始人之一、地下报刊《界限》（Grenzfall）编辑。当时，他24岁。对他来说，一个具有决定性意义的事件是，东德政权对于中国血腥镇压天安门民主运动的反应：东柏林的当权者公开表示支持北京的共产主义政权。

莫德罗任命东德民权人士任内阁成员

"当时能够预计到形势可能会激化"，30年后，格雷姆回顾说。"行为非理性的人，是不可预测的。"1989年，对于东德政权以类似方式镇压本国民众的恐惧，是那么的真切。当时负责德累斯顿的SED官员莫德罗（Hans Modrow）大概也意识到这一点。当时，他被西德人视为希望之星。他有望效仿苏共总书记戈尔巴乔夫的榜样，在东德触发改革。

事实上也的确是莫德罗，在柏林墙倒塌仅四天后，作为新任政府总理实施新的路线。在所谓的"圆桌会议"上，在民权人士的强烈要求下，1990年2月他任命反对派人士担任内阁成员。莫德罗尝试让史塔西作为国家安全机构存续下去的努力，则宣告失败。

报告中对柏林墙倒塌不着一词

在40年里看上去无所不能的史塔西，在历史巨大的车轮滚过之际，对于11月9日柏林墙倒塌的重大事件，竟然只字未提。历史学者明克（Daniela Münkel）的看法是，或许史塔西认为，柏林墙倒塌的事件在全世界电视直播，"还有什么好报告的"。

明克认为，1989年11月，史塔西所忙碌的唯一一件事，就是关于自身的存续。这一徒然无功的努力，也反映在史塔西的报告中。柏林墙倒塌5天后，史塔西在一份有关"现状"报告中，甚至还为自己做起了广告：

"在多样化的讨论中，国家安全部的工作人员表达了他们的意志和愿望，对变革的路线予以主动的支持，在重建党与人民的信任关系中予以协助。"

但这早已经为时过晚。时代的洪流已经无可逆转。历史学者明克说："1989年上半 年，史塔西还一切尽在掌握中。"然而，当东德的反对派发展成为大规模运动之后，一切都改变了。最终，史塔西所记录的，是它自身的覆亡录。