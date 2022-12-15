史上首次 美監管機構稱獲權全面審查中概股

美國上市公司會計監管委員會週四（15日）表示，已經獲得了全面檢查和調查中國公司審計文件的權限，並已對兩家中港會計師事務所進行了審查。這是史上第一次，也意味著200多家中國公司在美國退市的風險暫時解除。
（德國之聲中文網）美國上市公司會計監管委員會（Public Company Accounting Oversight Board，簡稱PCAOB）週四（12月15日）表示，該委員會首次獲得了檢查和調查中國公司的全部權限。
「有史以來第一次，我們能夠進行全面和徹底的檢查和調查，以根除潛在的問題，並要求這些公司負責修復這些問題。」PCAOB主席威廉斯（Erica Williams）說道。
莱利金融公司（B. Riley Financia）首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示：「這屬於改變中國公司遊戲規則的範疇，因為他們退市的威脅似乎已經消除了。」
路透社指出，PCAOB的聲明標誌著美國監管機構的勝利，也令包括阿里巴巴在內的中國公司鬆了一口氣。在中美關係日益針鋒相對的情況之下，這些中國公司正面臨在美退市的風險。
該消息傳出後，在美國上市的中國公司股票一度走高，但由於更廣泛的金融市場壓力而回吐漲幅。
《華爾街日報》報導，PCAOB近期已經派員在香港進行為期9週的實地檢查，審計了2家中國會計師事務所——中國大陸的畢馬威華振會計師事務所（KPMG Huazhen LLP）和香港的普華永道會計師事務所（PriceWaterhouseCoopers）——經手的8家中國公司審計記錄，包括國有企業和從事敏感行業的公司。
根據PCAOB聲明，該委員會近期對中國會計師事務所的審查，是在沒有中國當局介入的情況下進行。
PCAOB的工作人員在檢查工作中發現了「許多潛在的缺陷」。主席威廉斯表示，檢查報告將在明年定稿並公開。她拒絕具體說明「缺陷」所指為何，但透露這些「缺陷」與審計檢查員在世界其他地方首次檢查時所看到的「缺陷」一致。
中國當局長期以來以國家安全問題為由，一直不願讓海外監管機構檢查當地的會計師事務所。美國立法者在2020年同意立法，除非中國公司遵守美國的審計標準，否則會將之逐出美國證券交易所。
2022年，在美國開始實施《外國公司問責法》後，北京立場有所軟化。該法將迫使連續3年無法接受審計師檢查的外國公司退市。
8月，華盛頓和北京達成了一項里程碑協議，以解決長期以來對在美國上市的中國公司進行審計是否合規的爭議。該協議允許PCAOB全面查閱中國的審計工作文件，不做任何編輯，有權向在中國的審計公司工作人員取證，並全權決定選擇其檢查的公司。
外界一直在等待PCAOB的消息，進一步確認美方是否確實獲得了承諾的權限。消息人士此前曾向路透社透露，在檢查期間，美國官員已經獲得了他們要求取得所有訊息的「良好權限」。
負責監督PCAOB的美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，這項聲明重新設定了中國公司在美國證券交易所退市的3年時間表，並表示「中國當局將需要讓PCAOB在2023年及之後，完全進入檢查和調查。」
不過，經濟智庫米爾肯研究所（Milken Institute）的財務執行副總裁皮沃瓦爾（Michael Piwowar）向《華爾街日報》表示，中國當局可能會反對某些尚未選擇接受審計的公司，或者改變他們提供檢查權限的想法。他說：「在與中國政府進行這些談判之後，似乎總有一些事情會在幾週或幾個月後出現，就在你認為有突破的時候，總會有其他事情出現。」
審計協議的簽署方中國證監會沒有回應媒體的置評請求。
根據美中經濟與安全審查委員會，截至今年9月底，共有262家中國公司在美國上市，總市值約為7750億美元。
在8月的審計協議達成之前，數十家在美國上市的中國公司已開始在香港上市，以確保它們若在美股退市，可以繼續在另一家主要國際交易所公開交易。另有5家大型中國國有企業——包括兩家石油公司——近期則分別採取行動，自願從美國股市退市。他們都在美國證券交易委員會的不合規公司名單上。
（路透社、《華爾街日報》）
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