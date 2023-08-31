史上首次 美國藉「外國軍事融資」軍援台灣

（德國之聲中文網）美國政府週三（8月30日）首度依「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計劃，批准1筆價值達8000萬美元的對台軍備援助。

美國國務院已將此事正式通知國會，並表示該批軍援將「通過聯合防禦能力並增強海域意識、海上安全能力，來加強台灣的自衛能力」。台灣外交部發言人劉永健31日回應，感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

美聯社指出，儘管該項目規模不大，但「外國軍事融資」這項計劃通常用於援助主權獨立國家，可能因此激怒中國。

報導引述2位匿名美國官員說法稱，向台灣提供「外國軍事融資」資金並不代表美國改變對台政策。他們表示，美國多年來一直向台灣提供「外國軍售」（Foreign Military Sales）；「外國軍事融資」只是讓符合條件的夥伴國家或其他少數國家，能分別藉「外國軍售」或「外國軍事直接商業合同融資」 （Foreign Military Financing of Direct Commercial Contracts） 計劃，來購買美國的國防裝備、服務和培訓。

美國官員表示，美國此前曾向「非洲聯盟」（African Union）提供軍援，是美國唯一一次根據「外國軍事融資」向非主權國家實體提供軍事援助。

美國國務院未具體說明「外國軍事融資」將用以支付哪些軍事裝備或系統的費用，僅稱它可能涵蓋空中和海岸防禦系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈和網絡防禦、先進通信設備等項目，還可能包括一些防護裝備與彈藥，或用於支持台灣軍隊的訓練。

眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）稱，他樂見美國向台灣提供「外國軍事融資」：「這些武器不僅將幫助台灣、保護該地區的其他民主國家，還將加強美國的威懾態勢，並確保我們的國家安全免受日益咄咄逼人的中國共產黨的侵害。」

美軍據報擬在菲律賓建港

路透社30日引述菲律賓當地省長和另2名官員的說法報導，美國軍方有意在菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes Islands）開發一個民用港口，目前正在就此進行談判。報導指，此舉將有助於美國進入面向台灣的戰略要地島嶼。

在美中摩擦日益加劇、華盛頓致力強化與菲律賓的長期防禦條約合作之際，美國軍方擬在巴丹群島建港，可能升高區域緊張局勢。

巴丹群島距離台灣不到200公里，與台灣之間的巴士海峽被認為是中國若侵台時的關鍵水道。台灣國防部此前曾表示，中國軍隊定期派遣艦艇和飛機通過該海峽。

2位匿名的菲律賓官員表示，美國軍方近期訪問了巴丹群島，討論有關擬建港口的問題。其中1位高級軍事官員說，菲律賓武裝部隊有意增強對該地區的雷達和監測能力。巴丹群島的省長卡伊科（Marilou Cayco）則證實，這次訪問，是為了評估擬建的替代港口。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應評論請求。

美國駐馬尼拉大使館發言人甘戈帕德耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國大使館和美國太平洋陸軍（USARPAC）專家一直在與當地政府及省長接觸，並應他們的要求，討論美國太平洋陸軍在該省內支持工程、醫療和農業發展的方式，但並未具體提及擬建的港口。

台灣人相信美國協防說嗎？

（綜合報導）

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