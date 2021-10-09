史上首次 中俄十艘军舰共同穿越日本海峡

（德国之声中文网）日本政府周二（10月19日）表示，由中国海军和俄罗斯海军组成的共10艘舰艇18日上午8点穿越了分隔日本本州岛和北海道之间的津轻海峡，由日本海向东驶往太平洋。这是日本首度发现中俄军舰同时通过这道海峡。

中国与俄罗斯10月14日至10月17日间在日本海举行联合军演。两国正加强外交与军事关係，双方都跟西方关係交恶。

津轻海峡最窄之处为19.5公里。虽然日本法定领海宽度为12海里（22公里），但日本政府以法律附件方式把海峡领海宽度定为3海里（5.6公里），因此海峡中间的水域仍属公海，中俄舰队通过津轻海峡并不违反国际法、也没有侵犯日本领海。

「政府正密切关注中国和俄罗斯海军舰艇在日本周边的活动，」内阁官房副长官矶崎仁彦在周二的例行新闻发布会上表示，「我们将尽最大努力，继续监控日本周边水域和空域的活动。」

在中俄舰队联合穿越津轻海峡前，中国解放军军舰曾在2017年穿过此海峡，中国海警公务船也曾在2017年靠近此海域。

另外，《日本产经新闻》报导，中俄两国空军在前年7月和去年12月也曾两次联合飞越日本海上空，以加强在日本海的军事存在。

中俄对日行动频繁

中国官媒《环球时报》报导，中俄海军在完成「海上联合-2021」演习后，组织了一次「联合战略巡弋」，军事专家宋忠平并研判「中俄舰队可能绕行日本一周」、藉以体现「中俄在维护地区和平稳定方面具有高度的政治和军事互信」。

日本长期以来与中俄两国皆有领土上的纠纷。东京与北京在东海上针对钓鱼台群岛（日本称尖阁诸岛）有主权争议、东京与莫斯科在北海道附近的南千岛群岛（日本称北方四岛）上也有主权争议。俄罗斯目前实际上在管辖南千岛群岛。

日本《东京新闻》报导，俄罗斯副总理兼政府办公厅主任格里戈连科（Dmitry Grigorenko）和副总理胡斯努林（Marat Khusnullin）15日登上了南千岛群岛中的择捉岛。这也是岸田文雄出任日本首相后，俄罗斯政要首次登上这座争议群岛。

（综合报导）

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