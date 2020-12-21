 史上第二！美国计划9千亿美元纾困疫情 | 经济纵横 | DW | 21.12.2020

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经济纵横

史上第二！美国计划9千亿美元纾困疫情

美国国会终于就争执了数月之久的疫情纾困新方案达成协议。该方案可望在参众两院都获得通过。这将是美国历史上第二大经济刺激计划，仅次于3月份通过的2.2万亿美元救助法案。

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美国加州一名无家可归者倒卧街头

（德国之声中文网）美国国会共和党和民主党领袖周日(12月20日)表示，他们已就9000亿美元疫情纾困方案达成协议，为受疫情重创的美国企业和个人提供已被延迟的援助。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在一份声明中表示，"我们已经达成了一个近9000亿美元的方案。它将以具有针对性的政策帮助等待已久的在疫情中挣扎的美国人。"

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，该方案将会在参众两院都拥有足够多的支持票获得通过。

延伸阅读：疫情期间的官僚主义令美国失业者生活更艰难

舒默和同为民主党人的众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在一份声明中表示，"今天，我们已经与共和党人及白宫就疫情紧急援助和综合方案达成协议。疫情仍在加速扩散，该方案将为拯救美国人民的生命和生计提供急需的资金。"

纾困方案有哪些内容？

纾困方案包括向大多数美国人直接支付600美元，并将设立每周300美元的失业临时额外救济金。

路透社援引消息人士称，这一计划将向小型企业提供数千亿美元的额外援助，并提供250亿美元的房租补助。该方案还将包括对疫苗配送和物流的援助。

这将是美国历史上第二大经济刺激计划，仅次于今年3月份通过的2.2万亿美元救助法案。

将政府拨款日期延长24小时

众议院多数党领袖的发言人霍耶（Steny Hoyer）表示，民主党领导的众议院预计将在周一对该方案进行投票。随后，共和党控制的参议院也将在当天晚些时候进行投票。

参众两院周日晚间达成了一项权宜之计，将联邦拨款日期延长24小时，以避免政府停摆，让议员们有更多时间通过纾困方案。这项提议正送交总统特朗普签署。目前的资金将在周一午夜到期。

纾困方案因共和党和民主党之间长达数月的争论而被搁置，两党互相指责对方做表面文章、不守信用。

方案出台之际，这个世界最大经济体正面临关键时刻。数以百万计的美国人将在圣诞节后失去失业救济金，而联邦政府有关对逾期未付租金者暂停强制迁离以及延缓学生贷款偿还的规定也将在本月底到期。

尽管美国已经批准了两种疫苗的应急使用，但新冠病毒感染病例和死亡人数仍在继续上升。过去两周，失业率也在上升。美联储估计，失业率将在年底达到6.7%，在2021年可望降至5%。

观看视频 02:03

令人心碎！疫情中失去母亲的美国"大哥"

 

张平/叶宣(美联社、法新社、路透社)

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