 史上第一 美国「毅力号」将直升机送上火星 | 科技环境 | DW | 19.02.2021

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科技环境

史上第一 美国「毅力号」将直升机送上火星

美国「毅力号」火星车成功降落在火星上，车腹上绑着一架名为「机智」 的直升机。这次任务被视为欧美将火星岩石样本带回地球的第一步。

Marslandung NASA Perseverance Rover

美国航天局「毅力号」团队成员确认火星车成功登陆。

(德国之声中文网) 美国「毅力号」火星车18日成功着陆，「毅力号」是美国史上最大的火星车，而上面搭载的「机智」 火星直升机也是首架降落在「红色星球」的直升机。

美国航天局口中的「登陆秀」在太平洋时间凌晨（中欧的傍晚）展开，经过两个小时，「毅力号」才在UTC时间20:56降落在火星表面。「毅力号」的官方推特还特别发文说：「『毅力』能带你到任何地方。」

Marslandung NASA Perseverance Rover

这是「毅力号」登陆后在杰泽罗陨石坑拍下的照片。

为了在火星上着陆，探测器以超过2万公里/小时（1.2万英里/小时）的速度开始下降。随后，降落伞和动力下降装置将火星车的速度减慢到每小时3公里左右，然后，大型天空起重机用3根桥索将火星车降到火星表面，让其6个轮子触地。

USA NASA Mars Helikopter

图说：图为「毅力号」火星车与直升机「机智」。

热门登陆点

按照计划，「毅力号」在火星赤道以北，伊希地平原（Isidis Planitia）的杰泽罗环形山降落。

美国其实对这个区域并不陌生， 因为他们的另一辆「好奇号」火星车就在大约3700公里（2300英里）外的盖尔陨石坑。

这样来看，火星上最大的平原乌托邦也不算太远。中国打算在5月将第一辆火星车降落在这个地方。

除了NASA的「火星2020」，阿联酋的火星任务和中国的「天问一号」的三个火星任务都是在2020年7月发射，而「天问一号」也将在今年稍晚尝试让探测器登陆火星。

到目前为止，比较有经验的火星探索者是美国，且其任务目标明确清楚。他们先让「毅力号」登陆后，在火星表面下寻找水和其他生命迹象，再收集岩石和土壤样本，并将其存放在罐子里。根据计划，这些样本是由美国和欧洲的联合收集，并在未来10年内带回地球。

Illustration | NASA Marsmission | Perseverance-Rover

「毅力号」钻取岩石样本图示。这是欧美将火星样本带回地球任务的第一步。

接着谈谈史上第一架火星直升机「机智」。直升机是美国航天局想用来学习在火星大气中起飞和飞行的实验装置。这一点很重要，因为那里的大气层比地球上的稀薄得多，会影响飞行所需要的动力和升力，以及直升机叶片旋转的速度。

现阶段，直升机飞不飞得起来无关紧要，因为无论结果如何，正如美国航天局所描述的，这都将是第一次有国家在「另一个世界」测试飞行。

除此之外，这些试飞将有可能为未来宇航员往返火星的任务奠定基础，即使各国可能还要再花30年试验。

USA NASA Mars Helikopter

火星直升机更像一架无人机，它能提供关于在另一个世界飞行的宝贵知识。

协作努力

阿联酋火星任务涉及一颗名为「希望」的卫星，于2021年2月9日进入火星轨道，是这三国任务中第一个成功抵达火星的。

「希望」将用两年时间在不同的高度运行测试，为全球科学界提供第一张完整的火星大气图。

为此，阿联酋与美国和其他国家的大学进行国际合作，展出出从油气经济转向知识经济的雄心。

Marssonde Hope Probe

阿联酋也在同期启动 「希望 」探测计划。

另一方面，中国的「天问一号」在2021年2月10日进入火星轨道，预期对火星大气进行调查。而在3个月后，北京也计划在火星上降落中国的第一辆探测器。

如同美国的「毅力号」，中国也想要在火星上寻找生命迹象，包括火星表面以下的水。

Chinesische Mars-Sonde «Tianwen 1»

中国的「天问一号」火星探测器。

一些国家和组织已表示有兴趣与中国合作进行太空探索任务。不过，一些消息人士表示，如果全球出现新一轮太空竞赛，中国可能成为多国主要竞争对手，与世界其他国家站在不同边。

比如说，美国和欧洲正在合作实施一项新的「阿特米斯」月球计划，其中包括地面和轨道基地，而中国似乎准备在太空建立自己的基地。

虽然新一轮太空竞赛有迹可循，但也可能不用担心这么多，因为太空界还有很多其他国家参与，包括印度和以色列，最近连土耳其也宣布了新的太空计划。

China Mars Base 1 Station in der Wüste Gobi

图说：戈壁沙漠中，一名身穿航天服的女子走出中国「太空Ｃ计划」的火星一号基地。

大多数专家认为，无论知识和战利品如何分享，太空任务的任何成功对全人类都有好处。

美国航天局指出，有史以来全球的火星任务中，只有大约40%的任务成功。因此，每一次有国家尝试火星都令人讃赏，只要立意良善，且不是滥用经费就好。

以美国在太空中的记录来看也是如此，「毅力号」只是成功登陆火星上进行探测的第五辆火星车，往后还有更多的可能性。

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