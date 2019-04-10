史上第一张黑洞照片全球亮相

全球多国天文学家今天联合公布展示人类有史以来获得的首张黑洞照片。布鲁塞尔、圣地亚哥、上海、台北、东京和华盛顿六地同时召开新闻发布会。
（德国之声中文网）"事件视界望远镜"（EHT）国际研究项目的研究人员终于能够真正获得黑洞的照片，无疑是一项开创性成果。有人说他们理应获得诺贝尔奖项。
黑洞就如同它的名字：黑色，无法看到。它具有超大的质量，可以吞噬周围的一切。即便是光线也无法逃脱黑洞，黑洞引力之大令人无法想象。
研究人员怎么知道黑洞存在的呢？
黑洞没有像行星或恒星那样的表面。它是存在于宇宙空间内的一种超高质量天体。它就像是一个"血盆大口"，可以吞噬着周围的一切。黑洞的引力将星星，云雾和光吸离其线路，将其挤压碾碎。所有靠近黑洞的物质，都如同被拉入一个黑色深渊的漩涡。科研人员可以测量这些引力。他们知道，这肯定是一种超大的引力。
黑洞是如何形成的？
黑洞的形成有着非常不同的方式方法。 例如，当一颗巨大的恒星死亡时，它会发生爆炸。 研究人员称之为超新星。 这颗恒星燃烧殆尽后，不断发生坍缩，变成一个体积很小的黑洞，即便是光线也无法逃脱。
为什么黑洞如此重要？
没有黑洞的力量，我们的宇宙可能完全是另外的样子。 甚至有可能星系最初是通过黑洞产生的。
人类必须知道哪些黑洞？
自2017年以来，国际科研小组在夏威夷、亚利桑那、西班牙、墨西哥、智利和南极等地对黑洞进行了密切的观察和测量，其中包括位于银河系中心射手座A的一个超大质量的黑洞。该黑洞距离地球26000光年，质量是太阳的四百万倍。
科研小组关注的第二个黑洞是位于处女座中的M87的超大质量黑洞。它距离我们更远，大约5500万光年（如果你能想象的话）。其质量之大约合66亿个太阳。