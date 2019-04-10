史上第一张黑洞照片全球亮相

（德国之声中文网）"事件视界望远镜"（EHT）国际研究项目的研究人员终于能够真正获得黑洞的照片，无疑是一项开创性成果。有人说他们理应获得诺贝尔奖项。

黑洞就如同它的名字：黑色，无法看到。它具有超大的质量，可以吞噬周围的一切。即便是光线也无法逃脱黑洞，黑洞引力之大令人无法想象。

研究人员怎么知道黑洞存在的呢？

黑洞没有像行星或恒星那样的表面。它是存在于宇宙空间内的一种超高质量天体。它就像是一个"血盆大口"，可以吞噬着周围的一切。黑洞的引力将星星，云雾和光吸离其线路，将其挤压碾碎。所有靠近黑洞的物质，都如同被拉入一个黑色深渊的漩涡。科研人员可以测量这些引力。他们知道，这肯定是一种超大的引力。

黑洞是如何形成的？

黑洞的形成有着非常不同的方式方法。 例如，当一颗巨大的恒星死亡时，它会发生爆炸。 研究人员称之为超新星。 这颗恒星燃烧殆尽后，不断发生坍缩，变成一个体积很小的黑洞，即便是光线也无法逃脱。

为什么黑洞如此重要？

没有黑洞的力量，我们的宇宙可能完全是另外的样子。 甚至有可能星系最初是通过黑洞产生的。

人类必须知道哪些黑洞？

自2017年以来，国际科研小组在夏威夷、亚利桑那、西班牙、墨西哥、智利和南极等地对黑洞进行了密切的观察和测量，其中包括位于银河系中心射手座A的一个超大质量的黑洞。该黑洞距离地球26000光年，质量是太阳的四百万倍。

科研小组关注的第二个黑洞是位于处女座中的M87的超大质量黑洞。它距离我们更远，大约5500万光年（如果你能想象的话）。其质量之大约合66亿个太阳。