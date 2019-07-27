史上第一人 基普乔格完成马拉松“破2”

（德国之声中文网）周六（10月12日），这位现年34岁的肯尼亚人在维也纳只用了1小时59分40秒跑完维也纳马拉松全程42.195公里。

基普乔盖（Eliud Kipchoge）因此创造了这一世界最著名体育项目的最佳成绩，不过，这个时间并没有被写入正式的世界纪录。因为基普乔盖是在实验室条件下以及在41个助跑器支持下取得的这一成绩。在2018年的柏林马拉松赛上，基普乔盖已经以2小时零1分39秒的成绩打破马拉松世界纪录。

周六的成功，为这位里约奥运会冠军的职业生涯又增添了一个或许是最耀眼的光环。化学公司Ineos作为组织方投入了大量时间和资金，以便为基普乔盖的训练提供最佳条件。

要创造记录，基普乔盖跑每公里的平均时间要低于2分51秒。对于非专业运动员而言，或许这是骑自行车都难以达到的速度。基普乔盖说："我跑步是为了书写历史。" "我想告诉大家，其实没有极限。"

虽然基普乔盖的新纪录不算是正式的世界纪录，但他无疑是受媒体密切关注的人物。组织方称，已经有300多家媒体代表宣布，对基普乔盖进行跟踪报道。在整个马拉松线路上，有无数的粉丝以及跑步者为基普乔盖加油助兴。

基普乔盖于2003年获得5000米长跑世界冠军后，改为马拉松选手。早在几年前，他就立志突破马拉松的2小时大关。2017年，这位获奖无数的著名长跑运动员在耐克公司的策划下，在意大利蒙扎一级方程式赛车场首次尝试突破马拉松2小时大关，遗憾的是仅以25秒之差未能实现目标。当时他用了2小时零25秒跑完42.195公里。

李京慧/王凡（德新社）