 史上最长！中石化和卡塔尔能源达成LNG供应协议 | 经济纵横 | DW | 21.11.2022

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经济纵横

史上最长！中石化和卡塔尔能源达成LNG供应协议

中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。

位于卡塔尔拉斯拉凡港的天然气储气设施

位于卡塔尔拉斯拉凡港的天然气储气设施

（德国之声中文网）卡塔尔能源公司（QatarEnergy）与中国石化周一（11月21日）签署了一份为期27年的液化天然气（LNG）供应协议，这是迄今为止为期最长的此类协议。中国证券网报导，中国石化董事长马永生与卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁卡阿比（Saad al-Kaabi）透过线上形式签署了协议。

在俄罗斯2月入侵乌克兰之后， 国际间对液化天然气的竞争变得非常激烈，特别是欧洲需要大量的液化天然气来帮助取代俄罗斯的管道天然气，而俄罗斯的燃气曾占欧洲大陆进口量的近40%。

卡阿比在签署协议前告诉路透社：「今天是北田东（North Field East）项目首个销售和采购协议，这是个重要的里程碑。协议包括每年向中石化提供400万吨液化天然气，为期27年。」他强调：「这标志着长期交易的实现，对于卖买双方都很重要。」

合作关系持续至2050年

中石化方面确认，本次交易是北田东项目的第一笔供应交易。马永生表示，中卡两国关系友好、密切，在能源领域有天然互补性，为双方不断深化合作创造了良好环境。卡阿比则指出：「我们对与中石化的这笔交易感到非常高兴，过去我们已经有过长期的合作关系，这（此次交易）将我们的关系提升到新的高度，因为我们的销售和采购协议将持续到2050年。」

北方气田是卡塔尔与伊朗共享的世界最大气田的一部分。今年早些时候，卡塔尔能源公司签署了五份关于北田东的交易，这是北方气田两阶段扩能项目的第一部份，其中包括六条液化天然气生产线。预计到2027年，卡塔尔的液化气供应量将从7700万吨提高到1.26亿吨/年。

该公司随后又与三个合作伙伴签署了北田南（North Field South）的合同，此为第二阶段的扩建计划。

欧洲、中国买家都有兴趣

目前的卡塔尔已经是世界上最大的液化天然气出口国，其北方气田扩能项目将近一步提升卡塔尔的重要性，并有助于保证对欧洲的长期天然气供应，因为欧洲大陆正在寻求俄罗斯天然气的替代品。

卡阿比指出，同其他希望获得供应保障的中国和欧洲买家的谈判正在进行中。他提到：「我认为最近的波动已经促使买家理解了拥有长期供应的重要性。」他也补充说，正在与几个投资者就海湾国家扩建项目中的股权进行谈判。

卡阿比表示，卡塔尔能源公司在扩建项目中总体上保持了75%的股份，并可能让出最多5%的股份给一些买家。中石化在一份声明中说，供应合同是国家能源公司综合伙伴关系的一个关键组成部分，这显示该公司可能参与了股权谈判。

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据《联合早报》报导，中国自俄乌战争爆发以来，自俄罗斯进口天然气、煤炭、原油和成品油的采购金额已从一年前约350亿美元增至近600亿美元。

根据上个月的中国海关数据，自俄罗斯进口的石油量增长了16%，达772万吨，仅次于沙特阿拉伯。此外，尽管10月中国进口液化天然气的总量下降了34%，但俄罗斯对中国出口的液化天然气同比增长超过50%，达到75.6万吨。

（路透社、早报、中国证券网）

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