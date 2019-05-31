史上最短命自贸协定？

（德国之声中文网 ）特朗普在推文中指出，数十万人经墨西哥非法闯入美国。他指责墨西哥政府"被动合作"，让来自拉丁美洲的非法移民潮流成为可能，"这种行为方式酿成紧急状态，对美国的国家安全与经济构成极严峻威胁。"特朗普称，刑事犯罪团伙成员、偷渡者、人贩子和非法毒品经由南方边界进入美国，形成"无法无天的混乱局面"，年复一年导致成千上万无辜者丧生，"现在必须予以终止！"

美墨加自贸协定寿终正寝？

无人知道，新的惩罚性关税与新近刚谈成的美墨加三国自贸协定如何相容？特朗普对此协定曾颇为自豪。在特朗普的"推特宣布"问世前，其行政当局刚刚向国会呈交了一项启动这一新贸易协定批准程序的法案。副总统彭斯称，"关键在于，推进一项我们知道将由以获益的协议"。不过，为此，国会内民主党人和共和党人之间的分歧必须得以克服。

本周三（5月28日），加拿大总理特鲁多已将这一新协定递交议会批准。本周四，墨西哥政府跟进。墨西哥总统奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）称，他确信，参议院很快就会批准该协议。

美国海关关员在查验来自墨西哥的蔬菜

美国农场主和墨西哥工人的希望

因此，墨西哥副外长塞亚德（Jesus Seade）在其所作的第一反应中指出，惩罚性关税威胁犹如"一瓢凉水"，是一种出乎意料、没有道理的和"非常极端的"措施。他指出，墨西哥方面正做出努力与美国建立良好关系，如果实施惩罚性关税，墨西哥将做出激烈反应。

此后，墨西哥总统奥夫拉多尔呼吁特朗普对话。在一封长达两页的信函中，他指出，当事人应以谨慎和负责人的态度行事。他同时宣布，以外长埃布拉奥尔德（Marcelo Ebrard）为首的一个代表团周五将前往华盛顿。奥夫拉多尔总统在推特上公布了这封信。

美墨加自贸协定是北美自贸协定的后继者。根据新协定，销往美国的免税汽车和奶制品须遵守更严格的规定、墨西哥劳工拥有更多权益。墨西哥外交国务秘书塞亚德刚乐观表示，至今年8月，新协定将在所有三国得到批准。

去年11月，美墨加三国首脑在布宜诺斯艾利斯G20峰会期间签署了该协定。该文件是世界上类似协议中规模最大者之一，所涵盖地区人口近5亿、经济总量约23万亿美元。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）