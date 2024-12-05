史上最短命：法国巴尼耶政府被推翻

上台不足三个月，法国政府即宣告终结。周三，反对派发起的不信任投票推翻了以巴尼耶为首的中右翼政府。国家面临停摆的危险，而法国政坛的动荡也对整个欧洲都产生了影响。

（德国之声中文网）反对派发起的不信任投票中，以总理巴尼耶为首的法国中右翼政府被推翻。以勒庞为首的右翼民族主义政党和左翼阵营，都对现政府投了不信任票，因此在国民议会中形成了必要多数。

总共577名议员中，有331人对现政府投了不信任票。这样一来，巴尼耶就必须宣布辞职，并率领内阁向法国总统马克龙递交总辞呈了。

政治僵局

本届政府上台不足“百日”即宣告夭折，也使法国陷入了严重的政治危机。由于直到明年春季才可以举行选举，因此，国民议会中左中右三派旗鼓相当互不相让的僵持态势将会继续下去。

无论是今年夏季在选举中获胜的左翼阵营，还是马克龙的中间派势力，以及勒庞领导下的右翼民族主义势力都无法在议会中占据多数。因此，组建新政府仍将是一项异常艰难的工作。一般认为，除了组建新的少数派政府，似乎并无其他选项。

马克龙面临巨大压力

继德国之后，欧盟的另一大支柱法国也面临着陷入政治停摆的风险，内政危机将使法国无暇他顾。对政府的不信任投票虽然不会影响到马克龙的总统职位。但提名总理，却是马克龙作为总统的份内职责。今年夏季的国会选举之后，马克龙就曾为组建政府付出了极大的努力，现在，再度组建政府，可能又将成为马克龙的当务之急。

法国总统马克龙的压力越来越大 图像来源: Julien De Rosa/AFP/Getty Images

除此之外，本届政府被推翻，马克龙多少都会受到殃及。此前经过长时间的磋商，马克龙最终决定提名巴尼耶出任总理，并同他所属的中间派势力联合执政。现在，反对派有可能会借助当前国民议会中复杂的政党组成向马克龙发难，敦促他提前举行总统选举。迄今为止，马克龙对提前举行总统选举的建议一概予以拒绝。马克龙的总统任期将到2027年结束。

今年11月中旬在巴西举行的G20峰会期间，法国总统马克龙同中国国家主席习近平举行会晤后曾表示，他将在2025年初，派遣巴尼耶总理前往北京协商中国对法国白兰地征收惩罚性关税事宜。现在随着本届政府被推翻，巴尼耶届时是否能如期前往北京也就成了未知数。

迫在眉睫的紧缩预算计划未获通过

此次法国政治危机的导火索，是国民议会中各政党就预算案发生的争执。法国负债比例过高，总理巴尼耶本想对此做出一些修正。

按照巴尼耶的预算草案，他希望实施紧缩计划，使今年预计6%的赤字率，降至明年的5%，为此目的，他计划以提高税收以及降低开支的方式，增加大约600亿欧元的收入。而右翼及左翼政党则对上述缩减计划表示反对。

今年九月，法国议会选举结束两个月后，马克龙提名巴尼耶出任法国政府总理。上台不足三个月，巴尼耶政府又被推翻，因为成为法国现代史上寿命最短的一届政府。

（德新社，法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。