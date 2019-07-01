史上最热：2019年6月

（德国之声中文网）2016年的最高记录已成历史：上个月，全球气温比3年前同比平均高出0.1摄氏度。设址布鲁塞尔的环保组织--哥白尼气候变化服务社（Copernicus Climate Change Service, C3S）做了这一通报。根据该通报，欧洲的当月平均气温也达到史上最高值，超过正常温度2摄氏度。该服务社选择1981年至2010年作为参考期。而若将1850年至1900年作为对比期，则当月欧洲平均气温甚至超过3度。

哥白尼气候变化服务社是欧盟资助的一个地球观察项目，其数据大多来自卫星。

上星期，一场热浪给欧洲多国带来创纪录高温，使平均值继续上升。在德、法、意三国及西班牙北部地区，平均气温高出正常值2度。上周五，法国有地区测得45.9摄氏度，为该国有天气记录以来的最高值。

哥白尼气候变化该服务社负责人泰波（Jean-Noël Thépaut）指出，数据显示，上周，西南欧洲温度之高不同寻常。他强调，"即使这极其特殊，但很可能，未来我们会因气候变化而更频繁经历类似情况"。

不过，至于这一最新热浪是否同地球暖化直接相关， 对此，该服务社表态谨慎。

炎热干燥导致西班牙多处森林发生火灾

根据德国气象局提供的数据，德国上个月也是自有全国范围的温度统计以来所测得的最热、晴日最多的6月份，与当月平均值相比，其平均温度甚至超过欧洲均值。日前，该机构通报说，今年6月，德国平均气温为19.8摄氏度，比从1981至2010年对比期的平均值高出4度，--德国暖化速度超过全球平均值。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 电扇走俏 由于德国夏季通常很凉爽，住宅和办公楼里大多没有安装空调。赶上酷暑难熬，很多人都要像图中这位一样靠电扇“续命”。德国之声记者发现，当地电器城的电扇居然卖断货了。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 冰柜乘凉？ 德国的超市、博物馆通常有空调，一些德国人也会难免心生去乘凉的想法。德国黑森州弗里德贝格的Edeka超市曾贴出一张搞笑广告：去超市的冷藏柜坐上2分钟，收费3欧；坐上5分钟，收费5欧；还可以买10次的卡。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 来只甜桶！ 吃个冰淇淋凉快一下，种类繁多，任君选择。夏天冰淇淋店的生意格外好。过去十年，德国人平均每人吃掉8升冰淇淋。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 昆虫多多 干燥炎热的天气是昆虫们的最爱。自然保护协会发言人柯尼希斯（Birgit Königs）指出，人们不仅可以看到更多蝴蝶，黄蜂也多了起来。昆虫在高温天气繁殖更快。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 水温升高 2018年夏，易北河边的发电厂因为连日高温一度关闭作业。原因是：河水温度过高，电厂无法顺利降温，此外核电厂的运作也可能因此受到限制。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 鱼很受伤 由于气温升高、水中含氧量下降、盐分增加，会出现大量鱼儿死亡的情况。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 水位太低船难行 高温天气会造成河流水位急剧下降。被称为世纪酷暑的2018年夏季，缺水最严重时，莱茵河中游船运的载荷量仅能达到最多载荷量的50％至60％。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 洗冷水澡 这么热的夏天对埃弗斯（Helmut Evers）家养的奶牛来说并不难过，这位下萨克森州的奶牛场主说：“这些奶牛愿意躺在地上，觉得那里凉快些。”24度的时候，牛厩里就打开电风扇，到了30度，埃弗斯就会打开棚顶的阀门，给奶牛们洗个降温的冷水浴。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 森林大火 高温、干燥的天气，特别容易引发森林火灾。近年来气象部门经常在夏季对一些地区发出林火预警。2018年和2019年夏天，德国东北部的勃兰登堡州都发生了森林大火。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 啤酒商的商机 酷暑天气也让啤酒商们财源滚滚。一些加了饮料的啤酒，比如啤酒加可乐、雪碧等等的销售更是大增。不过啤酒热卖也有让啤酒厂头疼的问题：人们不爱退空瓶，2018年夏季啤酒瓶紧缺甚至影响了生产。

连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁 太阳能板日光过足 德国各地屋顶上的太阳能光板在中午时段的发电量大约占了德国生产总电量的三分之一。不过从全年来看，德国的太阳能电量仅占总电量的5%。这也和炎热的天气不无关系：高温也会给光伏系统的发电效率带来影响。 作者: Notker Oberhäuser, 王凡



凝炼/苗子（德新社、路透社）