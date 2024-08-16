史上最年轻：佩通坦当选泰国新一届总理

泰国国会选举佩通坦·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）出任新一届总理。佩通坦是前总理、亿万富翁他信的女儿，现年37岁的佩通坦也是泰国现代史上最年轻的总理。

（德国之声中文网）泰国国会周五举行的投票中，佩通坦获得多数支持，当选泰国历史上最年轻的总理。现年37岁的佩通坦是亿万富翁、前总理他信的女儿，同时她也是另一位前总理英拉（Yingluck Shinawatra）的侄女。此次出任总理前，佩通坦从未担任过民选官职。

本周三，泰国宪法法院裁定赛塔任命有犯罪记录者进入内阁属于违宪行为，并解除了其总理职务。佩通坦随即被其所在的为泰党推举为总理候选人，并在国会周五进行的投票中获得过半数支持，为泰党及其执政伙伴在泰国国会总计493个议席中拥有314个议席。

佩通坦其人其事

过去几十年当中，佩通坦所属的西那瓦家族一直在泰国政界和经济界扮演着举足轻重的角色，甚至同泰国建制派以及皇家武装力量也矛盾不断。三年前进入政界之前，小名被称为“Ung Ing ”的佩通坦一直负责打理家族商业帝国旗下的酒店生意。

今年二月，佩通坦迎接获假释出狱的父亲他信。 图像来源: Wason Wanichakorn/AP Photo/picture alliance

进入政坛后，佩通坦的公众形象快速提升，2023年的大选中，已经明显怀有身孕的佩通坦仍参加了几乎所有的竞选活动。

当选总理后，佩通坦的首次公开表态是在Instagram发布的午餐照片：鸡肉和米饭。文字说明是：“听到选举结果后的第一餐。”

当年佩通坦弃商从政之际，为泰党的支持率正在急剧下降。她呼吁民众要对政府尚未付诸实施的措施保持耐心，其中包括总额5000亿的现金发放计划。她表示：“时间刚过去一年，我会努力推动为泰党的政策取得成功，我们有决心促进国家向前发展。”

如果选举结果得到确认，佩通坦将成为泰国有史以来最年轻的总理，也是继其姑母英拉之后，泰国的第二位女总理。



（法新社，路透社）

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