史上最大规模维梅尔画展在荷兰开幕

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说到荷兰黄金时代画家维梅尔，你第一个想到的是不是《戴珍珠耳环的少女》？ ——在阿姆斯特丹国家博物馆的维梅尔作品展上，你可以看到它，以及很多其它的传世名作。画展2月10日开幕，会持续展出至6月4日。
意大利作曲家维尔瓦第一生创作最多的是协奏曲，其中大部分是小提琴协奏曲。请听里波索协奏曲“庆祝神圣的圣诞节”。
如果2021年是世界上所有东西都供不应求的一年，那么在明年大部分时间里，前景不太可能有什么变化。因此，我们仅能做的是：坐在沙发上放松，继续精进等待的艺术。
政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。
美国作曲家、钢琴家威廉·博尔科姆(William Elden Bolcom)对拉格泰姆（ragtime）创作过多种类型的作品，也对拉格泰姆（ragtime）音乐的复兴作出了重要贡献。请听他为小提琴和弦乐创作的浪漫曲。
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