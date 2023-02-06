 史上最大规模维梅尔画展在荷兰开幕 | 文化经纬 | DW | 10.02.2023

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文化经纬

史上最大规模维梅尔画展在荷兰开幕

说到荷兰黄金时代画家维梅尔，你第一个想到的是不是《戴珍珠耳环的少女》？ ——在阿姆斯特丹国家博物馆的维梅尔作品展上，你可以看到它，以及很多其它的传世名作。画展2月10日开幕，会持续展出至6月4日。

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