史上最佳马拉松赛手向DW透露成功秘诀

（德国之声中文网）过去18年里，肯尼亚长跑运动员基普乔格（Eliud Kipchoge）一再使全世界田径爱好者们激动不已。在2016年和2020年奥运会上，他均赢得马拉松金牌；在2022年柏林马拉松比赛上，他再次打破自己保持的世界记录，以2:01:09跑出最新时间。

2022年初，在肯尼亚的一座农场接受德国之声独家采访时，他告诉人们，所有那些成功绝非偶然。

周围尽是好人

他说，他从团队那里首先得到的是爱和支持："教练帕特里克·桑（ Patrick Sang ）告诉了我，什么才是生活所需的"。他透露，从教练那里，他学会了 "信任自己，把自己当作最好的，过一种诚实的生活"。他说，教练早年就向他灌输了这些价值观。

在基普乔格看来，恪守正直，在任何时候都付出努力，得到了回报。他说："在体育运动中，我所说的正直是指有勇气面对生活中的一切：家庭的价值，自律的价值，一致性的价值。我在生活中不能没有这些价值观。"

应对心理问题

去年，有3位伟大的肯尼亚运动员去世，其中有破纪录的长跑运动员蒂罗普（Agnes Tirop），她被发现腹部有刺伤。此外，还有多名成功的运动员患精神疾病，包括抑郁症。

基普乔格对这种情况及其对肯尼亚运动员的影响深为关注。他说："运动员受的精神压力实际上在增加，这是不幸的。" 但他认为，“这是依靠消极的人生活、或被这样的人所包围的结果。"

他称，自己在生活中遇到了支持他妥善处理此类问题的人："18年来，在体育界内外，我一直被生活态度积极的人所包围。我想，我是一个幸运儿。我实际上已内化了正确的价值观。" 他强调，所有运动员都需找到一种方法来控制情绪，过平衡的生活。

持久的成功

基普乔格是继阿贝贝·比基拉（ Abebe Bikila，1960年和1964年）和东德的瓦尔德马·西尔平斯基（ Waldemar Cierpinski，1976年和1980年）之后，第三位在奥运会上成功卫冕金牌的马拉松选手。他说，所有那些成功都伴随着挑战，其中包括受伤和失败——但退出不是选项。

基普乔格早已准备好激励年轻选手们取得顶级成绩。他热爱祖国，希望能为肯尼亚的田径事业做更多事情。基普乔格告诉德国之声："我有一个愿景，就是让肯尼亚成为一个跑步运动之国。 我们需要真正尊重这一职业的人士。我们需要投资于自己并投资于家庭、朋友和邻居的人士。” 他说：“这至少列在我的愿望清单上。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。