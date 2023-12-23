史上最严游戏新规被撤回? 并没有

（德国之声中文网）中国国家新闻出版署12月22日公布《网络游戏管理办法》草案征求意见稿，拟禁止网络游戏设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，并要求所有网络游戏设置用户充值限额。这一新规当天立即导致腾讯、网易等中国网络游戏巨头的股价暴跌。

在新浪微博等中国社交媒体平台上，这份尚未生效、公示期截止到1月22日的法案立刻引发哀嚎一片。"几万亿市值灰飞烟灭了"、"不是说国家经济上升到国家安全吗？蒸发了几万亿为什么不查一下呢？""一天亏两万，你说影响大不大？""市场化一管就死"、"我不玩游戏，可我有股票，你说影响大不大？""一个征求意见稿把大盘跌停了，老百姓可是实实在在亏钱的。"

值得注意的是，不论是微博还是知乎，网民的反对意见都主要集中在股市、行业经济方面。根据彭博社的报道，中国网络巨头、全球最大游戏公司腾讯的控股股值12月22日大幅缩水500多亿美元，港股游戏股板块集体下挫。中国媒体《第一财经日报》则指出，仅网易和腾讯两家公司的港股市值蒸发就接近5000亿港币。一名拥有"金融从业者"标签的知乎网民讽刺道："既然一份文件可以让几十万人失业，那么一份文件当然可以直接蒸发5000亿市值。各位需要心怀感恩，至少游戏从业者还没有像教培行业那样集体失业。看起来，经济形势确实一片大好。"

腾讯市值应声下跌500亿美元

游戏公司胆战心惊

在接受路透社采访时，证券公司香港大华继显（UOB Kay Hian）的执行董事梁伟源也表示，"这不一定是监管本身的问题，而是政策风险太高。人们本以为这种风险已经过去，并开始重新审视基本面。现在的做法对信心伤害很大。"

《第一财经日报》还援引一名游戏行业从业者观点指出，此次新规草案，对行业实际冲击最大的一条就是所有网络游戏必须设置用户充值限额，"这直接影响到游戏厂商的收入和流水。……那些靠着'土豪'养服生存的游戏会非常难受。"这名不愿具名的从业者透露，根据以往经验推测，玩家充值限额很可能会是当地最低工资标准。

《第一财经日报》还从一家游戏公司内部人士处了解到，该公司正好在新规草案公布的同一天宣布了新游戏即将上线的消息，然而因游戏中存在的"每日签到"机制与新规草案不符，公司正在加班加点竭力修改，"现在的问题在于，改动的话就需要从头改到尾，后续发行、多语言版本等等流程都要改。"

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摧毁信心易重建信心难

在知乎上，还有许多网民认为，此次新规草案公布的关键问题在于时机不对。名为"王子君"的用户指出，一个星期前刚刚召开的中央经济工作会议强调明年"机遇大于挑战"，同时明年财政赤字率可能突破4%，这些措施都旨在增强市场信心，但是此次中国国家新闻出版署出台游戏新规草案，明显违背了中央经济工作会议的"把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估"之精神，也违背了去年3月中央金融委员会"凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性"之说法。这名用户还指出，尽管中国国家新闻出版署在新规草案发布几小时后立刻又发布了新一批40款进口游戏的版号，但是已经止不住股市游戏板块的跌势。"信心这玩意是很神奇的。很多游戏企业会转入观望，新项目投资会停滞，原本犹豫裁员的会加速。不确定性始终是经济的最大成本。而且这种情绪有可能外延。"

官媒《环球时报》前总编胡锡进也点评此事件称，他愿意相信新规是善意的、想解决实际问题，"但它的出台客观上导致了整个行业的恐慌，股市刚有的一点回暖又被浇了冷水。"

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还有一名称为"OwlLite"的知乎高赞用户指出，"政策不稳定、不可预期以及随意性对社会的经济发展没有任何已知的正面效果。"许多其他网民也附和指出，即便新规的初衷"打击氪金游戏"合情合理，但是打击亿万资本和千万从业人员之政策的随意性依然令人震惊，"部门这么多，拍脑袋这么多，哪根筋不对了，资本真金白银的投资就清零了。这太可怕了。"还有人在评论区指出，征求意见的草案，往往也"很难真正改一版"。

值得注意的是，到了12月22日晚间，中国各社交媒体上都出现了"《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》已被撤回"之传言，其证据则是中国司法部的公开征求意见系统上已经无法再查询到这份草案。不过，据德国之声查核，司法部的网站上未曾刊登过这份草案，而中国国家新闻出版署的网站上则依然能查阅到草案。国家新闻出版署也在12月23日公开表示，就各方对草案内容的意见，该机构将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。

（综合报道）

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