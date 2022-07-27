 台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2022

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台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

台湾驻德代表谢志伟在接受德国之声专访时表示，佩洛西成功访台，让北京的一个中国政策被突破。他强调，民主政体永远不能成为独裁国家的一部分。

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本次美国大选结果将影响世界局势走向，也会牵动美中台的关系。台湾行政院长苏贞昌周五表示尊重美国大选结果。他相信，无论谁当选，台湾都是非常重要的伙伴。台湾总统蔡英文表示，台湾和美国政府，两大政党都保持密切往来，无论结果如何，这些往来都不会改变。

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2021年夏天，德国的阿尔河谷遭受了毁灭性的洪水。 一年后，许多居民仍在为重建他们的生活而挣扎。

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美国已经披露了詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的第一批全彩照片。美国国家航空航天局表示，望远镜从距离地球100万英里处拍摄的这些照片是有史以来对宇宙最深入的观察。这些照片显示了最早的恒星和星系。

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台灣的武裝部隊主要由美國裝備，但蔡英文總統已將發展先進的、本土的軍火工業作為優先事項。這個自治的島嶼剛剛展示了這方面的最新成果。

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