台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

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台湾驻德代表谢志伟在接受德国之声专访时表示，佩洛西成功访台，让北京的一个中国政策被突破。他强调，民主政体永远不能成为独裁国家的一部分。
当地时间8月2日晚22时40分，美国国会众议长佩洛西的专机在经历了约7个小时的绕飞后降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。在佩洛西抵台后，北京表示将展开“一系列针对性的军事行动予以反制”。
佩洛西在總統府與蔡英文會晤，她稱「我們不會背棄對台灣的承諾」。北京急召美國駐中大使表達強烈抗議，並再宣布進出口禁令。
美国众议院议长佩洛西在访台过程中为什么强调六四镇压的历史？时评人长平认为，佩洛西展示了历史是一个延续的过程，台湾有机会做出更大的历史贡献。
佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。
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