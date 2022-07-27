台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

佩洛西抵台：“美国对台湾人民展示团结前所未有的重要”

当地时间8月2日晚22时40分，美国国会众议长佩洛西的专机在经历了约7个小时的绕飞后降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。在佩洛西抵台后，北京表示将展开“一系列针对性的军事行动予以反制”。