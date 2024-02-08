台駐美代表稱中國科技靠「抄襲」 中方駁斥

（德國之聲中文網）台灣駐美代表俞大㵢週三（2月7日）表示，中國試圖通過「欺騙」和「竊取」的方式，在晶片技術上與台灣匹敵。但儘管中國對此投入巨資，晶片產業的發展仍未成功。他也駁斥了美國前總統川普（Donald Trump）過去受訪時，宣稱台灣搶走美國半導體產業的說法。

路透社報導，俞大㵢在談到中國晶片製造商時表示：「他們並未真正地遵守規則。他們作弊、抄襲等等，他們也竊取技術。」此外，對於中國晶片廠商能否在受到美國極力抑制的情況下，於今年製造出可行的下一代處理器，他也表示懷疑。

俞大㵢說：「那些他們斥資數十億美元的（中國）公司，基本上已經陷入困境。」

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥，批評俞大㵢的說法「毫無常識，用心不良」。他表示：「中國的科技成果從來不是通過『欺騙』和『偷竊』取得的」，稱中方的發展始終建立在自身實力，有信心繼續增強中國的科技創新能力。

美方認為，中國利用其龐大的市場和對供應鏈的控制，來脅迫各國轉移戰略技術，其廣泛的網路竊盜行為，使其成為美國技術競爭力的最大威脅。美國也正在努力遏制北京先進技術的發展。

如果川普當選會如何？

川普去年對美國福斯新聞（FOX News）表示，世界領先的先進晶片生產地台灣搶走了美國業務，因此美國應對台課徵關稅。

一些分析人士推測，川普的言論反映出如果他當選，他希望減少美國對台灣的支持。但儘管如此，川普過去在擔任美國總統期間，其政府還是批准了對台數十億美元的軍售。

對此，俞大㵢則表示台美為「合作夥伴」，但否認川普所說的內容。他強調：「我們的公司正在尋找新的方法，在不同的國家進行策略性的重新定位，我們很高興看到我們的公司正在考慮美國，例如台積電在亞利桑那州的計劃。我認為還會有更多的（台灣）公司出現（在美國）。」

俞大㵢去年12月抵達華盛頓，接替現任台灣候任副總統蕭美琴。他表示希望美國國會通過一項補充安全資金法案，幫助台灣加強防禦。

俞大㵢拒絕透露台灣是否曾尋求跟川普競選陣營往來，但表示台灣享有美國民主黨及共和黨跨黨派的友誼和支持。

與此同時，一項包括向台灣提供數十億美元的國際安全援助計劃仍在美國國會中卡關。俞大㵢說：「我們歡迎美國、國會和政府為加強台灣的防禦能力提供的任何幫助。」

不過對於美方是否有可能在台灣建立彈藥及防禦物品儲備，俞大㵢則表示：「我認為台灣不會出現儲備。」

中芯國際去年業績下滑

香港《南華早報》報導，2023年中國晶片業龍頭公司中芯國際的營收，因市場疲軟、競爭激烈而下滑。而對於2024年的展望，該公司預計其營收成長將與半導體行業的平均水準一致，但不會出現強勁反彈。

根據中芯國際週二（1月6日）公布的財報，2023年的全年營收為63.2億美元，低於2022年72.7億美元。此外，財報數據也顯示，最近一年該公司的淨利潤下降50.4%，僅9.025億美元。

這家總部位於上海的晶片製造商，將其去年的業績下滑，歸因於全球市場需求疲軟、半導體行業庫存水平上升、庫存削減步伐放緩，以及半導體行業的激烈競爭。

中芯國際於2020年因對美國存在潛在的國家安全風險，而被美國列入貿易黑名單。據市場情報公司集邦科技（TrendForce）的數據，中芯國際是繼台灣的台積電、韓國三星電子、台灣聯華電子和美國格羅方德之後，全球第五大晶圓代工廠。

中芯國際聯席首席執行官趙海軍，在週三財報發布後的電話會議上對分析師表示：「在客戶庫存水平逐步改善，以及智慧型手機和互聯網（服務）需求不斷增長的推動下，公司實現了穩定增長。」

趙海軍也說，「需求復甦的力量，不足以支撐半導體（產業）全面、強勁的反彈」。

（綜合報導）

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