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赤道以北、国际日期变更线以西之亚太地区出现的、中心持续风速达到一定程度的热带气旋。
是飓风的一种地区性称呼。
“圆规”周三登陆香港，当局发出八号台风信号。香港学校停课，港交所也暂停当日交易。“圆规”是继“狮子山”后一周里第二个到访香港的台风。据中国媒体报道，“圆规”是今年最庞大台风。
从德国到加拿大再到中国，世界上很多国家和地区皆受到极端天气所造成的严重影响。充满断垣残壁的重灾区照片最近几周一直占据着大量新闻版面，导致这些灾情的罪魁祸首是气候危机吗？
郑州的京广路隧道各段究竟有多少死者？成为该市遭受暴雨洪灾后各方关注的重点。中国官方和民间传出的部分说法相差甚远。与此同时，有能力让郑州灾难重演的台风“烟花”，正逼近上海浙江。
短短两周内，日本遭受第二次重大自然灾害：台风“海贝思”刚过，灾难性暴雨接踵而至，重创千叶县。幸存者们已精疲力尽。
台风海贝思肆虐日本，所到之处，河流溃堤，道路淹没，已有数十人死亡。它是半个世纪以来日本经历的破坏性最大的风灾。
强烈颱風「海贝思」周末过境日本，造成了人员伤亡、居民断电和公共交通瘫痪。 政府在颱風减弱离境后，派出自卫队展开救援行动。 气象局警告周一 (10月14日) 部分地区仍会有大雨情况发生。
台风“海贝思”逼近日本。气象学家指出，这将是日本60年来罕见的超强台风。目前，本州的公共生活已经陷于瘫痪。
当地时间周二（10月1日）上午9时30分左右，台湾宜兰南方澳跨港大桥突然断裂，导致多人受伤、失踪。在此前一天，台湾刚遭遇一场台风。
名为“法茜”的多年来最强台风侵袭日本。台风抵达首都东京时，正值交通高峰期，导致飞机停飞、列车站关闭，迄今已有90多万住家断电。
超强台风“利奇马”抵达中国东部海岸。登陆之处，道路被淹没，树木和电线杆东倒西歪。上海的迪士尼乐园也被迫停业。
德国国防部发言人周二表示，德国空军“台风”战机的战备率近年来已经得到了显著提升，达到了60%左右。国防部由此驳斥了外界“飞机战备率太低导致飞行员训练太少”的猜测。一直主张裁军的左翼党则再次要求德国空军停止格斗训练。
本周六，强台风“潭美”移动到冲绳本岛附近西南洋面上，对包括首府那霸在内的冲绳各主要城镇造成了重大影响。日本气象厅指出，冲绳灾区已经有超过16万户民众遭遇停电，大量航班被迫取消。强台风也对台湾造成了影响。
本年度最强劲的“山竹”台风席卷菲律宾之后，现在开始在中国南海沿岸肆虐，已在香港和澳门造成损失。与此同时，美国东海岸则遭到飓风“佛罗伦萨”的重创。
数百万菲律宾人正在遭受超强台风“山竹”（Mangkhut）的侵扰，目前有至少3人在台风中丧生、6人失踪。而中国已经在为台风来袭做准备。
近年天灾频仍，洪水、热浪、飓风不断，联合国严正警告各国领导人，务必立即采取措施，否则后果将不堪设想。
「飞燕」登陆不到一天，已造成至少9人丧生；过百万人撤离家园；重灾区海陆路交通几近瘫痪。预计强颱尾随的后续威力会令日本多处受灾。
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