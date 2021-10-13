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台风

赤道以北、国际日期变更线以西之亚太地区出现的、中心持续风速达到一定程度的热带气旋。

是飓风的一种地区性称呼。

香港：“圆规”来袭 13.10.2021

“圆规”周三登陆香港，当局发出八号台风信号。香港学校停课，港交所也暂停当日交易。“圆规”是继“狮子山”后一周里第二个到访香港的台风。据中国媒体报道，“圆规”是今年最庞大台风。

A firefighter is silhouetted as he tries to extinguish a wildfire burning near the village of Ziria, near Patras, Greece, August 1, 2021. REUTERS/Costas Baltas TPX IMAGES OF THE DAY

足以致命的极端天气撼动世界 26.07.2021

从德国到加拿大再到中国，世界上很多国家和地区皆受到极端天气所造成的严重影响。充满断垣残壁的重灾区照片最近几周一直占据着大量新闻版面，导致这些灾情的罪魁祸首是气候危机吗？
An aerial view shows cars sitting in floodwaters at the entrance of a tunnel after heavy rains hit the city of Zhengzhou in China's central Henan province on July 22, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

郑州大水刚退 台风“烟花”又到 25.07.2021

郑州的京广路隧道各段究竟有多少死者？成为该市遭受暴雨洪灾后各方关注的重点。中国官方和民间传出的部分说法相差甚远。与此同时，有能力让郑州灾难重演的台风“烟花”，正逼近上海浙江。
Vehicles are submerged in floodwaters after torrential rain in Sakura city, Chiba prefecture, east of Tokyo, Saturday, Oct. 26, 2019. Torrential rain that caused flooding and mudslides in towns east of Tokyo added damage in areas still recovering from recent typhoons. (Kyodo News via AP) |

日本：雨灾导致至少9人丧命 26.10.2019

短短两周内，日本遭受第二次重大自然灾害：台风“海贝思”刚过，灾难性暴雨接踵而至，重创千叶县。幸存者们已精疲力尽。
October 13, 2019*** dpatopbilder - 13.10.2019, Japan, Kakuda: Ein Auto hängt an einer eingestürzten Straße über einem Fluss fest. Wie örtliche Medien am 13.10.2019 unter Berufung auf die Einsatzkräfte meldeten, riss der Wirbelsturm «Hagibis», der am Vortag Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, mindestens 19 Menschen in den Tod. Foto: --/Kyodo /dpa +++ dpa-Bildfunk +++

台风海贝思重创日本 14.10.2019

台风海贝思肆虐日本，所到之处，河流溃堤，道路淹没，已有数十人死亡。它是半个世纪以来日本经历的破坏性最大的风灾。
13.10.2019, Japan: ©Kyodo/MAXPPP - 13/10/2019 ; Photo taken from a Kyodo News helicopter on Oct. 13, 2019, shows houses in Nagano, central Japan, submerged after the Chikuma River overflowed due to Typhoon Hagibis. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

强颱「海贝思」袭日造成多人伤亡 14.10.2019

强烈颱風「海贝思」周末过境日本，造成了人员伤亡、居民断电和公共交通瘫痪。 政府在颱風减弱离境后，派出自卫队展开救援行动。 气象局警告周一 (10月14日) 部分地区仍会有大雨情况发生。
12.10.2019 A child in a raincoat is accompanied by his father in heavy rain, ahead of Typhoon Hagibis in Tokyo, Japan, October 12, 2019. REUTERS/Kim Kyung-hoon

60年罕见 日本迎来台风“海贝思” 12.10.2019

台风“海贝思”逼近日本。气象学家指出，这将是日本60年来罕见的超强台风。目前，本州的公共生活已经陷于瘫痪。
TOPSHOT - Rescue teams work at the site of a collapsed bridge in Nanfangao harbour in Suao township on October 1, 2019. - The bridge collapsed in northeastern Taiwan on October 1 injuring at least 14 people as it smashed down onto fishing vessels moored underneath and sent a petrol tanker plummeting into the water. (Photo by Sam YEH / AFP) (Photo credit should read SAM YEH/AFP/Getty Images)

台湾一跨港大桥坍塌 多人受伤 01.10.2019

当地时间周二（10月1日）上午9时30分左右，台湾宜兰南方澳跨港大桥突然断裂，导致多人受伤、失踪。在此前一天，台湾刚遭遇一场台风。
An aerial photo shows damaged temporary scaffold set outside of a parking building at Haneda Airport in Tokyo on Sep 9, 2019. Typhoon No. 15, Typhoon Faxai , landed near Chiba City, Chiba prefecture at about 5 a.m. on the same day. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

东京：台风肆虐，已有人员伤亡 09.09.2019

名为“法茜”的多年来最强台风侵袭日本。台风抵达首都东京时，正值交通高峰期，导致飞机停飞、列车站关闭，迄今已有90多万住家断电。
TOPSHOT - Waves hit a sea wall in front of buildings in Taizhou, China's eastern Zhejiang province on August 9, 2019. - China issued a red alert for incoming Super Typhoon Lekima which is expected to batter eastern Zhejiang province early on August 10 with high winds and torrential rainfall. (Photo by - / AFP) / China OUT (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

超强台风“利奇马”掀狂风暴雨 10.08.2019

超强台风“利奇马”抵达中国东部海岸。登陆之处，道路被淹没，树木和电线杆东倒西歪。上海的迪士尼乐园也被迫停业。
24.06.2019 dpatopbilder - 24.06.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Malchow: Ein brennendes Flugzeug des Typs Eurofighter ist am Himmel über der Kleinstadt an der Mecklenburgischen Seenplatte zu sehen. Die Luftwaffe hat am Montag den Absturz von zwei «Eurofightern» in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß in der Luft bestätigt. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe weiter mitteilte. (NEU mit ergänztem Bildtext) Foto: Thomas Steffan/dpa | Verwendung weltweit

战机相撞后续:德国空军训练究竟太多还是太少? 25.06.2019

德国国防部发言人周二表示，德国空军“台风”战机的战备率近年来已经得到了显著提升，达到了60%左右。国防部由此驳斥了外界“飞机战备率太低导致飞行员训练太少”的猜测。一直主张裁军的左翼党则再次要求德国空军停止格斗训练。
Super typhoon Trami is seen from the International Space Station as it moves in the direction of Japan, September 25, 2018 in this image obtained from social media on September 26, 2018. ESA/NASA-A.Gerst/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

“潭美”袭冲绳 台湾受影响 29.09.2018

本周六，强台风“潭美”移动到冲绳本岛附近西南洋面上，对包括首府那霸在内的冲绳各主要城镇造成了重大影响。日本气象厅指出，冲绳灾区已经有超过16万户民众遭遇停电，大量航班被迫取消。强台风也对台湾造成了影响。
16.09.2018 +++ A woman walks in the rainstorm as Typhoon Mangkhut approaches, in Shenzhen, China September 16, 2018. REUTERS/Jason Lee

颱风肆虐东南亚 飓风侵袭北美 16.09.2018

本年度最强劲的“山竹”台风席卷菲律宾之后，现在开始在中国南海沿岸肆虐，已在香港和澳门造成损失。与此同时，美国东海岸则遭到飓风“佛罗伦萨”的重创。
15.09.2018 TUGUEGARAO, PHILIPPINES - SEPTEMBER 15: Rains cover the city as strong winds batter houses and buildings lying on the path of Typhoon Mangkhut as it makes landfall on September 15, 2018 in Tuguegarao city, northern Philippines. Mangkut is expected to land Saturday and officials have ordered evacuations and school closures with millions of people in the storms predicted path. The category five storm would be the strongest to hit this year, with wind gusts already at 270 kilometres an hour. (Photo by Jes Aznar/Getty Images)

超强台风肆虐菲律宾 中国严阵以待 15.09.2018

数百万菲律宾人正在遭受超强台风“山竹”（Mangkhut）的侵扰，目前有至少3人在台风中丧生、6人失踪。而中国已经在为台风来袭做准备。
04.09.2018 Kansai International Airport is partly inundated following a powerful typhoon in Osaka, western Japan, Tuesday, Sept. 4, 2018. A powerful typhoon blew through western Japan on Tuesday, causing heavy rain to flood the region's main offshore international airport and high winds to blow a tanker into a connecting bridge, disrupting land and air travel. (Kentaro Ikushima/Mainichi Newspaper via AP)

联合国: 人类面临直接生存危机 11.09.2018

近年天灾频仍，洪水、热浪、飓风不断，联合国严正警告各国领导人，务必立即采取措施，否则后果将不堪设想。
04.09.2018 Kansai International Airport is partly inundated following a powerful typhoon in Osaka, western Japan, Tuesday, Sept. 4, 2018. A powerful typhoon blew through western Japan on Tuesday, causing heavy rain to flood the region's main offshore international airport and high winds to blow a tanker into a connecting bridge, disrupting land and air travel. (Kentaro Ikushima/Mainichi Newspaper via AP)

25年来最强颱风　飞燕袭日过百万人受灾 05.09.2018

「飞燕」登陆不到一天，已造成至少9人丧生；过百万人撤离家园；重灾区海陆路交通几近瘫痪。预计强颱尾随的后续威力会令日本多处受灾。
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