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赤道以北、国际日期变更线以西之亚太地区出现的、中心持续风速达到一定程度的热带气旋。
是飓风的一种地区性称呼。
德国空军的台风战斗机本周执行“疾速太平洋2022”任务飞抵日本。德日在军事上更加密切的合作得到各方的不同解读。中国官媒《环球时报》引述专家称，德国和日本两个二战的轴心国“再次凑到一起训练，难免让产生联想”。
周四（9月15日），强台风“梅花”席卷中国东部沿海。浙江、上海、江苏经历了暴雨和大风，至少有160万居民被疏散。
香港民航处2日通报，一艘载有30人的工程船在暹芭台风过境袭击香港时断成两截，20多名船员失踪。据广东海上搜救中心周日的通报，这艘船为海上风电场项目施工浮吊船“福景001”轮，该船已沉没，船上27人失联。
据德国《明镜周刊》报道，德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机（Eurofighter）备件，理由是依据组阁协议条款，不得向也门战争直接参与方出口军备。
美国，给我来三打儿F35战机！德国希望用世界上最现代化的战斗机升级联邦国防军。未来，它将能够把美国的核弹投射到既定目标。这个价值数十亿欧元的订单，也遭到了不少批评。
在毁灭性的台风“雷伊”过后，菲律宾当局报告了越来越多的遇难者。这使人们回想起八年前菲律宾所经历的那场严重灾害。
“圆规”周三登陆香港，当局发出八号台风信号。香港学校停课，港交所也暂停当日交易。“圆规”是继“狮子山”后一周里第二个到访香港的台风。据中国媒体报道，“圆规”是今年最庞大台风。
从德国到加拿大再到中国，世界上很多国家和地区皆受到极端天气所造成的严重影响。充满断垣残壁的重灾区照片最近几周一直占据着大量新闻版面，导致这些灾情的罪魁祸首是气候危机吗？
郑州的京广路隧道各段究竟有多少死者？成为该市遭受暴雨洪灾后各方关注的重点。中国官方和民间传出的部分说法相差甚远。与此同时，有能力让郑州灾难重演的台风“烟花”，正逼近上海浙江。
短短两周内，日本遭受第二次重大自然灾害：台风“海贝思”刚过，灾难性暴雨接踵而至，重创千叶县。幸存者们已精疲力尽。
台风海贝思肆虐日本，所到之处，河流溃堤，道路淹没，已有数十人死亡。它是半个世纪以来日本经历的破坏性最大的风灾。
强烈颱風「海贝思」周末过境日本，造成了人员伤亡、居民断电和公共交通瘫痪。 政府在颱風减弱离境后，派出自卫队展开救援行动。 气象局警告周一 (10月14日) 部分地区仍会有大雨情况发生。
台风“海贝思”逼近日本。气象学家指出，这将是日本60年来罕见的超强台风。目前，本州的公共生活已经陷于瘫痪。
当地时间周二（10月1日）上午9时30分左右，台湾宜兰南方澳跨港大桥突然断裂，导致多人受伤、失踪。在此前一天，台湾刚遭遇一场台风。
名为“法茜”的多年来最强台风侵袭日本。台风抵达首都东京时，正值交通高峰期，导致飞机停飞、列车站关闭，迄今已有90多万住家断电。
超强台风“利奇马”抵达中国东部海岸。登陆之处，道路被淹没，树木和电线杆东倒西歪。上海的迪士尼乐园也被迫停业。
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