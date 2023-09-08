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赤道以北、国际日期变更线以西之亚太地区出现的、中心持续风速达到一定程度的热带气旋。
是飓风的一种地区性称呼。
受台风海葵的影响，香港9月7日夜间降暴雨，雨量创下有记录以来的最高。多地街道、地铁站、地下车库和商场被淹。周五（9月8日）警方称已有两人遇难。
超强台风“苏拉”袭过香港过后，已登陆广东省多地。一些城市采取停课、停运等措施应对，逾90万人被迫疏散。香港部分地区依然持续大雨，近50人因台风受伤被送往医院。
因强台风“苏拉”来袭，香港和广东一些城市本周五社会生活暂时停摆。广东的航空和铁路客运受阻。与此同时，美国东南沿海也受到飓风的袭击。
台风“苏拉”将于30日登陆菲律宾，接着前往台湾，并逐渐向广东、福建靠近。台湾中央气象局29日发布陆上台风警报、中国中央气象局也发布台风蓝色预警。
今年夏天，创纪录的降雨和洪水在全球范围内造成了毁灭性的破坏。目前，斯洛文尼亚和中国是受灾最严重的国家。随着气候危机的加剧，我们该如何适应和预防洪灾？
台风“卡努”（KHANUN）即将抵达朝鲜。朝鲜《劳动新闻》发布消息说，朝鲜人的首要人物是保护好朝鲜领导人的肖像、画像、半身塑像和纪念碑等等。
台风杜苏芮在侵袭中国华北、东北地区，引发严重洪灾。救援及清淤工作仍在持续，灾民正陆续返家清理家园。
至少有两人在本周袭击美国东部的风暴中丧生，上千航班被取消，数十万人遭遇停电，数百万人处于包括龙卷风在内的恶劣天气警报之下。
台风杜苏芮导致京津冀一带近日出现强降雨，北京部分郊区受灾。7月31日以来，河北涿州突然成为最新重灾区，大部分市区和多个下属乡镇被洪水淹没，灾情远比北京严重。网上传言称，这是为保习近平力推的雄安新区才泄洪至涿州。
過去幾天，北京降下140年以來最大降雨量；河北則已有122萬人緊急疏散，其中涿州因匯聚多條河，成為最新重災區，當地災情與救援情況引發輿論高度關注。
受台风影响，周末北京、天津、河北遭逢超强的暴雨，导致大范围的洪涝灾害，造成人员伤亡和巨大财产损失。这种极端天气为何此时出现在以往很少受台风影响的京津冀？
台风“杜苏芮”从南到北贯穿中国东部多个地区，带来大风和暴雨天气，尤其在福建和京津冀造成巨大损失。但它并不是今年夏天在中国留痕的第一股强台风。
被日本气象厅定为「非常强台」的台风「卡努」逼近日本冲绳地区，数百个航班已取消，当地政府建议人们尽快前往避难所。预计在经过冲绳后，「卡努」会在本周稍晚行经中国东部。
因台风“杜苏芮”带来创纪录的降雨量，北京和毗邻的河北省有数万人被迫紧急疏散。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒北京市民尽量不要外出。
超强台风“杜苏芮”扫过菲律宾、台湾、中国南部多地之后开始北上。给包括北京在内的多地带来强降雨。中国气象局发布暴雨红色预警，专家警告称周末的暴雨可能会引发严重的洪水。
“杜苏芮”来势凶猛，先在菲律宾北部登陆，接着扫过台湾西南部，直逼中国广东、福建两省。所到之处，暴风豪雨造成灾难。
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