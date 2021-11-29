台风雷伊肆虐 菲律宾多人丧生

（德国之声中文网）据菲律宾官方周六（12月18日）发布的信息，台风雷伊对菲律宾南部和中部的袭击造成至少21人死亡。

这一数字仍有可能上升。据德新社援引当地官员的话报道称，已有多达24人死亡。法新社晚些时候报道称，据菲律宾官方统计，至少有33人死亡。另外数以千计的人被转移安置。

这场今年最强劲的热带风暴之一于12月16日登陆菲律宾，风速高达每小时195公里。它在登陆后已经有所减弱，从最高的5级风暴降为3级。

遍地疮痍

“我们失去了自己的家园。墙壁和屋顶被奥黛特（雷伊台风的本地命名）像纸片一样撕扯和吹落。”位于菲律宾东南部的迪纳加群岛省长巴奥(Kaka Bag-ao)在Facebook上说，“我们的食物和饮水供应捉襟见肘。”

国家救灾部门发言人蒂姆巴尔（Mark Timbal）告诉法新社，超过18000名士兵和消防人员将加入受影响最严重地区的救援工作。

菲律宾中部宿务市遭雷伊台风损毁的房屋

雷伊台风对其所经城镇造成极大的破坏，树木被连根拔起，屋顶掀掉，电线被切断。

暴风雨过后，多个村庄被淹没在水中。

棉兰老岛（菲律宾第二大岛）市长周四（12月17日）告诉本地媒体，台风雷伊该岛东北部的苏里高市扫荡数个小时，造成严重破坏。苏里高市有大约17万人口。

菲律宾中部宿务市被台风雷伊吹倒的电线杆和树木

菲律宾总统府发言人诺格拉斯(Karlo Nograles)此前说，超过33.2万人已经从高风险村庄撤离，其中大约1.5万人在疏散中心避险。

为了避免台风造成的破坏，数十个航班被取消，数十个港口暂时关闭。

雷伊是一场超级台风，相当于美国的5级飓风，周四对菲律宾锡亚高岛进行了猛烈的袭击。 到了周五，该台风风速已经放缓到每小时155公里。菲律宾风暴预警部门称，当地时间周五下午1点，风暴眼位于巴拉望岛省附近，正向西移向南中国海。

在菲律宾，大多数风暴发生于7月至10月之间。而雷伊则是个例外，到来相对较迟。

(路透社、法新社)

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