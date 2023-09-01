台风“苏拉”登陆 粤港严阵以待

（德国之声）台风苏拉预计当地时间周五晚间在广东沿海登陆。香港和广东一些城市周五开始停工、停课。原本9月1日的中小学开学推迟至下周。香港股市暂停交易，400多架航班被取消或延迟。

香港天文台发布的消息称，苏拉周五夜间至周六早上最接近香港，最高风速可达每小时210公里，同时带来强降雨。如果台风强度达到飓风水平，预警将提高至最高的10级。上一次香港发出10级警报，是在2018年。

香港天文台警告，滨海和低洼地带可能因大雨出现洪涝积水。周五香港部分公交巴士和轮渡停驶。澳门政府也发出了类型的预警。连接香港、澳门和珠海的珠港澳大桥周五下午关闭。

周五香港机场的大部分航班被取消

苏拉预计周五夜间在广东沿海登陆。在深圳，市政府宣布周五下午开始停工、停市。所有高速公路入口下午7时封闭。学校周四下午已经停课。同时，全市652个应急避难场所全部开放，还有189个临时室内应急避难场所也全部开放。

据中国央视报道，根据铁路部门指示，周五晚至周六早晨，所有进出广东省的列车停驶。在珠海和深圳的机场，有数百架航班被取消或推迟。

中国中央气象台预报，苏拉将在周五夜间至周六早晨在广东省惠东至台山沿海登陆。也不完全排除在广东中部近岸海面向西偏南方向移动的可能。福建东南部、广东东部和南部有大到暴雨，其中，福建东南部、广东南部等地部分地区有大暴雨。

在福建省，至周四夜间已有10万居民被转移到安全地带。针对来势汹汹的苏拉台风以及另一个紧接而来可能登陆福建省的海葵台风，中国交通运输部救捞系统已部署16艘大功率救助船和9架救助直升机加强应对。

飓风横扫美国东南部多州

本周三开始，强飓风伊达利亚（Idalia）冲击美国东南部，对多个州造成严重破坏。飓风登陆时风力每小时195公里，造成东南部多州大量树木和电力设施倒塌，部分道路被洪水淹没，一些地区的房屋、码头以及桥梁遭到严重破坏。

佛罗里达州墨西哥湾沿岸城市发生洪灾。根据当地政府公布的消息，佛罗里达州至少有两人死于与风暴有关的车祸，25万多人家中断电。乔治亚州有一人被倒下的树木砸死，10万人家中断电。

此前当局命令佛罗里达州飓风途径的8个郡县的居民必须撤离，14个其它郡县的居民鼓励撤离。大约5500名国民警卫队官兵在飓风抵达前启动，3万多名电力工人待命，以随时进行救援和维修工作。

中国洪灾过后 清淤工作进行中

（美联社、路透社）

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