台风“苏拉”来了！中国多地陆海空交通停摆

（德国之声中文网）周六，超强台风“苏拉”登陆广东省。中国官媒新华社报道，“苏拉”以强台风级别到达珠海，风速约为每小时160公里。这个超强台风周五（9月1日）掠过香港，之后向中国大陆广东以及福建省方向移动，迫使受影响地方实施停课、停运、停产等措施戒备，超过90万人被迫疏散到安全地带。

暂时停摆

超过8万艘渔船返回港口避风。据官方媒体报道，铁路部门也暂停了周六当天所有进出广东省的火车运行。大约460个航班被取消。正值新学期开始，多个城市的开学时间被推迟到下周，香港股市周五暂停交易。根据联合早报，全球最大的赌博中心澳门也受到台风波及，澳门政府星期五晚间暂停赌场营业，星期五至星期六数百趟往返澳门的航班也被取消。

香港周五发出10级最强暴风警告，但周六将其降至8级。上一次香港挂出“十号风球”是在2018年。

香港部分地区依然受到强风影响，持续大雨。树木被刮倒，广告牌被吹跑。港府表示，超过500人在政府避难所寻求庇护，近50人因台风受伤被送往医院。

为了应对“苏拉”，深圳、珠海等沿海城市一度采取“五停”措施，即停课、停工、停业、停市、停运。不过周六晚些时候，随着台风逐步减弱，多个城市已解除“五停”措施。

几个星期前，连有两个台风袭击中国，造成严重经济损害。中国应急管理部8月初发布声明表示，7月中旬，台风“泰利”（Talim）登陆中国南方，造成了高达26.1亿元人民币的损失，而破坏性更强的杜苏芮，损失更达147.4亿元人民币，其余波也仍在中国东北地区造成严重灾情。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 厦门：渔船归港 7月28日，“杜苏芮”在福建泉州晋江沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级。福建厦门市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。福建省也组织居民疏散到安全地带。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 紧急撤离 台风影响了福建多城，除了厦门、福州，还有漳州和泉州等地。由于房屋被淹或受损，当局临时紧急转移安置16.24万人，图为福清市救援人员将老人转移到安全地区。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 福州：街道成泽国 据中国央视报道，台风使福建全省266.万人受灾，紧急避险转移近40万人。直接经济损失147.55亿元。在省会福州市，大雨造成多地受淹出现内涝。图为福州市一处被淹的街道和地下过街通道。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 之前已有“泰利” “杜苏芮”是今年登陆中国的第五号台风。就在7月中旬，第四号台风“泰利”（Talim）已在东南沿海带来强降雨。图为大雨中的江苏省南京市（7月19日）。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 大雨落北京 很少受到台风波及的北京，今年成为超强降雨的重灾区。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒市民尽量不要外出。北京的各个旅游景点于周末关闭。图为北京门头沟妙峰山景区的牌楼遭水淹。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 大水过后一片狼藉 暴雨导致北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，另有二十多人失踪。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 河北：两天下了两年的雨 与北京毗邻的河北也暴雨成灾。至8月1日早已有9人死亡, 6人失踪。河北个别地方甚至两天内降雨量接近1000毫米，接近以往当地两年的降水量。图为邯郸市街头，交通警察指挥车辆行驶。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 永定河泛滥 流经北京南部的永定河水位暴涨，淹没了部分道路，一些房屋和车辆被冲走。丰台区境内一座桥梁被冲毁。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 停水停电 暴雨和洪涝造成北京一些地区发生供电、供水中断。图为北京一小区居民排队领取市政部门应急供应的饮用水。



（路透社，法新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。