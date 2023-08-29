台风“苏拉”扑向菲律宾及台湾

台风“苏拉”将于30日登陆菲律宾，接着前往台湾，并逐渐向广东、福建靠近。台湾中央气象局29日发布陆上台风警报、中国中央气象局也发布台风蓝色预警。
（德国之声中文网）菲律宾国家气象局在8月29日下午2点发布的预报中表示，菲律宾在自己东北部岛屿上，发布了第三高等级的强风讯号，警告可能会有大风并停电。据彭博社报道，菲律宾已将当地2.5万民众疏散至安全的地方。台风"苏拉"（Saola）带来的大风和强降雨已让菲律宾部分学校暂时关闭，部分航班被取消。有21个省份、约6.4万人的生活受到影响。
台风"苏拉"30日登陆菲律宾后，接着将前往台湾，并可能袭击香港区域。
台湾交通部中央气象局8月29日傍晚17时30分发布陆上台风警报，称中度台风苏拉目前中心在鹅銮鼻东南方约390公里的海面上，以每小时13公里速度，向西北西方向移动。其暴风圈逐渐进入巴士海峡，陆地部份对屏东及恒春半岛将构成威胁；海上部份，台湾海峡南部、台湾东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面航行及作业船只应严加戒备。台湾气象局称，目前苏拉台风近中心最大风速约每小时173 公里，相当于15级风；瞬间最大阵风约每小时209公里，相当于17级风。其影响周三至周四影响最明显。屏东已纳为警戒区。花东地区、南部山区需严防局部大雨或豪雨。不过，台湾气象局估计，台风眼不会穿越台湾。
中国中央气象台8月29日10时发布台风蓝色预警称，台风"苏拉"逐渐向中国靠近，福建、广东等地渔船需及时回港避风。预计31日早晨，台风"苏拉"将移入南海东北部海面，逐渐向广东中东部一带沿海靠近。9月1日夜间到2日上午，台风"苏拉"可能在广东东部一带沿海登陆（台风级或强台风级，35-42米/秒，12-14级），也有可能在广东东部近岸海面向西偏南方向移动。气象台呼吁当地及时做好防台风工作，相关水域水上作业和过往船舶应回港避风，加固港口设施，停止室内外大型集会和高空等户外危险作业，加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地，。相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。
广东省应急管理厅也发出了做好台风"苏拉"防御工作的通知。
7月28日，台风"杜苏芮"登陆中国东南部，造成重大损失，还给中国北方带来历史性的强降雨。北京门头沟和房山出现塌方和山洪，京津冀受灾严重。
（综合报道）