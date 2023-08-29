台风“苏拉”扑向菲律宾及台湾

（德国之声中文网）菲律宾国家气象局在8月29日下午2点发布的预报中表示，菲律宾在自己东北部岛屿上，发布了第三高等级的强风讯号，警告可能会有大风并停电。据彭博社报道，菲律宾已将当地2.5万民众疏散至安全的地方。台风"苏拉"（Saola）带来的大风和强降雨已让菲律宾部分学校暂时关闭，部分航班被取消。有21个省份、约6.4万人的生活受到影响。

台风"苏拉"30日登陆菲律宾后，接着将前往台湾，并可能袭击香港区域。

台湾交通部中央气象局8月29日傍晚17时30分发布陆上台风警报，称中度台风苏拉目前中心在鹅銮鼻东南方约390公里的海面上，以每小时13公里速度，向西北西方向移动。其暴风圈逐渐进入巴士海峡，陆地部份对屏东及恒春半岛将构成威胁；海上部份，台湾海峡南部、台湾东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面航行及作业船只应严加戒备。台湾气象局称，目前苏拉台风近中心最大风速约每小时173 公里，相当于15级风；瞬间最大阵风约每小时209公里，相当于17级风。其影响周三至周四影响最明显。屏东已纳为警戒区。花东地区、南部山区需严防局部大雨或豪雨。不过，台湾气象局估计，台风眼不会穿越台湾。

中国中央气象台8月29日10时发布台风蓝色预警称，台风"苏拉"逐渐向中国靠近，福建、广东等地渔船需及时回港避风。预计31日早晨，台风"苏拉"将移入南海东北部海面，逐渐向广东中东部一带沿海靠近。9月1日夜间到2日上午，台风"苏拉"可能在广东东部一带沿海登陆（台风级或强台风级，35-42米/秒，12-14级），也有可能在广东东部近岸海面向西偏南方向移动。气象台呼吁当地及时做好防台风工作，相关水域水上作业和过往船舶应回港避风，加固港口设施，停止室内外大型集会和高空等户外危险作业，加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地，。相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

广东省应急管理厅也发出了做好台风"苏拉"防御工作的通知。

中国洪灾过后 清淤工作进行中

7月28日，台风"杜苏芮"登陆中国东南部，造成重大损失，还给中国北方带来历史性的强降雨。北京门头沟和房山出现塌方和山洪，京津冀受灾严重。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 杜苏芮先登陆菲律宾 杜苏芮所到之处，暴雨成灾，即便同台风打了一辈子交道的菲律宾人，也只能望水兴叹。还没完全损坏的小船，赶紧推到安全地带。这是菲律宾经济重镇佬沃市。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 菲律宾北部灾情严重 杜苏芮虽然登陆菲律宾，但万幸的是只擦过该国最北端，从而大部分地区躲过一劫。截止到周四已经造成菲律宾5人死亡，32万人受灾。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 少年不知愁滋味 马尼拉的孩子们哪里知道大人有多紧张！台风来了，他们多了一个戏水的机会。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 福州预警、汕头开始“5停” 杜苏芮中心将在周四午后登陆中国大陆，福建省已开始动员居民疏散到安全地带。广东省汕头市周四已开始“5停”，即停课、停工、停产、停运、停业。据当地天气预报，台风中心附近最大风力15级（50米/秒）。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 杜苏芮直逼厦门 周五杜苏芮登陆厦门，预计强台风或超强台风最高达14-16级。该市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 杜苏芮来袭 杜苏芮经菲律宾北部继续北上途径台湾岛，但强度减弱。当地气象局称，屏东县、花莲县、台东县届时出现超大豪雨。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 有备无患 周四台风经过地区有强风豪雨出现，台湾政府公布的资讯显示，花莲、台东、台南、高雄、屏东当日停工停课。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 台湾取消部分汉光军演内容 此前，因杜苏芮来临，台湾国防部取消了汉光军演原定的部分内容。每年这个时节台风出现是常见的，但自2019年以来台湾没有直接受到台风冲击。



（综合报道）