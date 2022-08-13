 台风“梅花”袭上海 沿海百万居民疏散 | 科技环境 | DW | 15.09.2022

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科技环境

台风“梅花”袭上海 沿海百万居民疏散

周四（9月15日），强台风“梅花”席卷中国东部沿海。浙江、上海、江苏经历了暴雨和大风，至少有160万居民被疏散。

台风登陆时，伴有最高12级大风

台风登陆时，伴有最高12级大风

（德国之声中文网）台风"梅花"15日凌晨在上海奉贤沿海登陆。据上海市气象部门称，台风登陆时中心附近最大风力有12级（35米/秒），并带来超强暴雨。

央视新闻报道，仅15日早晨，上海市消防救援部门就出动了两百多次，处理排水、灭火、救险等情况。

据上海市防汛办的数字，上海全市共计转移人员42.6万人，其中转移人数最多为浦东新区，为14.7万人。另外在临近的浙江省，有120万人被疏散、安置到临时住所。

浙江省共疏散120万民众

浙江省共疏散120万民众

暴雨造成长江三角洲一些地方被淹，并导致交通中断。在台风登陆前的周三，上海就取消了所有飞机航班。

气象部门资料显示，1949年至今共有10个台风登陆上海，"梅花"登陆时强度最强。

上海港和宁波港周三也因大风而关闭一天，这两个港口分别是全球吞吐量排名第一和第三大的集装箱港口。

台风在杭州湾掀起巨浪，暴雨在浙江宁海引发了一次山体滑坡，但没有造成人员伤亡。

钱塘江入海口的杭州湾掀起巨浪

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周四上午，"梅花"已移出上海，上海中心气象台将台风橙色预警信号调整为台风蓝色预警信号。台风强度逐渐减弱，穿过江苏和山东，16日白天移入渤海，逐渐变性为温带气旋。

气象部门称，"梅花"是今年第4个登陆中国的台风。就在上周，强台风"轩岚诺"（Hinnamnoor）侵袭上海和周边地区，造成上海轮渡停摆，浙江省部分地区学校停课。

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    作者: Fabian Schmidt


 

（法新社、中国气象局、中国央视）

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