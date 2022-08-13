台风“梅花”袭上海 沿海百万居民疏散

（德国之声中文网）台风"梅花"15日凌晨在上海奉贤沿海登陆。据上海市气象部门称，台风登陆时中心附近最大风力有12级（35米/秒），并带来超强暴雨。

央视新闻报道，仅15日早晨，上海市消防救援部门就出动了两百多次，处理排水、灭火、救险等情况。

据上海市防汛办的数字，上海全市共计转移人员42.6万人，其中转移人数最多为浦东新区，为14.7万人。另外在临近的浙江省，有120万人被疏散、安置到临时住所。

浙江省共疏散120万民众

暴雨造成长江三角洲一些地方被淹，并导致交通中断。在台风登陆前的周三，上海就取消了所有飞机航班。

气象部门资料显示，1949年至今共有10个台风登陆上海，"梅花"登陆时强度最强。

上海港和宁波港周三也因大风而关闭一天，这两个港口分别是全球吞吐量排名第一和第三大的集装箱港口。

台风在杭州湾掀起巨浪，暴雨在浙江宁海引发了一次山体滑坡，但没有造成人员伤亡。

钱塘江入海口的杭州湾掀起巨浪

周四上午，"梅花"已移出上海，上海中心气象台将台风橙色预警信号调整为台风蓝色预警信号。台风强度逐渐减弱，穿过江苏和山东，16日白天移入渤海，逐渐变性为温带气旋。

气象部门称，"梅花"是今年第4个登陆中国的台风。就在上周，强台风"轩岚诺"（Hinnamnoor）侵袭上海和周边地区，造成上海轮渡停摆，浙江省部分地区学校停课。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）本月发布的一分报告指出，过去一年，全球飓风和台风等热带风暴的发生次数明显增加，研究人员认为，受气候变化的影响，热带风暴的强度和频率都将有所增加。

气候变化就在身边 天气还是气候？ 9月初在南下加利福尼亚州登陆的飓风奥拉夫是一种正常的天气现象。但随着气候变化全面展开，极端天气在世界各地愈加频繁。极端天气大会的组织者与德国气象局、气象学会和亥姆霍兹气候研究所一起，公布了有关基本事实。

气候变化就在身边 飓风频繁 飓风尼古拉斯几乎是和飓风奥拉夫同时袭击了美国德克萨斯州附近的海岸。这不再是一个巧合。德国气象学家和气候研究人员言简意赅地指出，气候变化是真实而危险的。专家们一致认为，人类活动是气候变化的根源，但我们仍然能够为阻止气候变化做些什么。

气候变化就在身边 极端天气是正在进行时 鉴于飓风和山火的威胁日益增大，美国总统拜登警告美国正面临“红色警报”。2020年，极端天气事件给美国带来了创纪录的1000亿美元的损失。“科学家们多年来一直警告我们，极端天气将变得更加极端。我们现在正在实时经历这一切。”

气候变化就在身边 基础设施不堪重负 热带风暴带来大量雨水。今年夏天，中国也经历了几次强降雨。8月底，黄河上的小浪底大坝不得不开闸泄洪，以减少暴雨后水库的压力。

气候变化就在身边 洪水来袭 7月，中国河南遭遇强降水。卫辉等地居民被洪水围困，不得不坐铲车、橡皮艇等撤离市区。

气候变化就在身边 摧毁殆尽 德国莱法州和北威州7月也遭遇异常大的降雨量引发的洪水。图中的舒尔德村座落在阿尔河边，几乎被完全摧毁。

气候变化就在身边 罕见的博登湖上龙卷风 8月初，弗里德里希港附近的博登湖上突然出现龙卷风。 这样景观是在高温、高湿、积雨云厚重等因素作用下发生的，在博登湖上极为罕见。

气候变化就在身边 房顶被掀 6月底，一场罕见的龙卷风袭击了捷克南摩拉维亚的Moravská Nová村。

气候变化就在身边 干旱愈发严重 干旱问题也因气候变化而加剧。阿富汗今夏的极端干旱，喀布尔河只剩下泥泞的细流。联合国世界粮食计划署警告说，阿富汗1400万人，即三分之一人口正受到饥饿的威胁。

气候变化就在身边 几无收成 安哥拉南部的农民也因干旱几无收成。新教灾难救助慈善会迪阿科尼估计，全世界有4100万人受到饥饿的威胁，其中大部分是由于极端天气造成的。战争和新冠疫情更加剧了食品供应危机。

气候变化就在身边 蝗灾泛滥 自2020年以来，撒哈拉以南非洲大片地区遭遇多次蝗灾。 根据联合国粮农组织的估计，气候变化导致蝗灾蔓延到山区，这在以前并不多见。

气候变化就在身边 森林火灾接连不断 世界各地的森林火灾也越来越频繁，越来越严重。澳大利亚、俄罗斯、北美、地中海地区都未能幸免。希腊、土耳其和西班牙是今年的重灾区。森林火灾问题也是汉堡举行的极端天气大会讨论的内容。 作者: Fabian Schmidt



（法新社、中国气象局、中国央视）

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