台风杜苏芮：台湾取消部分汉光军演

（德国之声中文网）台风每年这个时节出现是常见的，但台湾自2019年以来没有直接受到台风冲击，因此，台湾的官员更加敦促民众提高警惕。

台风杜苏芮来临，台湾国防部取消了年度汉光军演原定周二的部分内容，表示是出于安全考虑及为防范台风作准备。

台湾气象部门发布海上警报，并表示周二晚些时候将向南部县市发布陆上警报，并敦促居民做好强降雨和暴风的准备。

台湾行政院长陈建仁在脸书发帖表示，台湾已经超过1400天没有台风登陆，因此他呼吁政府各部门加强戒备、做好准备措施。"提醒国人，不要轻忽台风的威胁。"

台湾总统蔡英文也发脸书表示，杜苏芮台风有可能是四年来影响台湾最大的台风。

目前尚不清楚此次台风将对为期五天的汉光军演带来何种进一步的影响。该军演原定本周在全台展开，主要焦点是防御台湾主要的国际机场，以及如何在中国大陆包围的情况下保持海路畅通。

据台湾中央社报道，周二，汉光军演第二天，台军仍进行了部分演练内容。因台风杜苏芮增强，空军出动战机的规模和方式可能有所调整。东南部沿岸都能看到各式飞弹车机动转移。关键基础设施演练部分按计划进行，如高雄液化天然气厂区演练。此外，在八里海滩进行阻绝设施架设演练。

在南部港口城市高雄，有关部门在紧急打捞上周沉没的帕劳籍集装箱船散落的集装箱。

台湾汉光与万安演习

中国担心台风影响农作物

中国也敦促渔船躲避台风，农民尽快收割。

福建省下令所有离岸渔船在周三中午前在附近港口躲避台风，并告知农民尽快将大米等成熟的农作物收割入仓。

由于担心秋季作物的收成，中国农业部周一发出警告，台风杜苏芮有可能在登陆后深入内陆，从而对高茎作物如玉米、甚至稻米造成损失。

（路透社等）

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