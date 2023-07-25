 台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海 | 所有节目 | DW | 27.07.2023

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科技环境

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海

“杜苏芮”来势凶猛，先在菲律宾北部登陆，接着扫过台湾西南部，直逼中国广东、福建两省。所到之处，暴风豪雨造成灾难。

  • 杜苏芮所到之处，暴雨成灾，即便同台风打了一辈子交道的菲律宾人，也只能望水兴叹。还没完全损坏的小船，赶紧推到安全地带。这是菲律宾经济重镇佬沃市。

    杜苏芮先登陆菲律宾

    杜苏芮所到之处，暴雨成灾，即便同台风打了一辈子交道的菲律宾人，也只能望水兴叹。还没完全损坏的小船，赶紧推到安全地带。这是菲律宾经济重镇佬沃市。

  • 杜苏芮虽然登陆菲律宾，但万幸的是只擦过该国最北端，从而大部分地区躲过一劫。截止到周四已经造成菲律宾5人死亡，32万人受灾。

    菲律宾北部灾情严重

    杜苏芮虽然登陆菲律宾，但万幸的是只擦过该国最北端，从而大部分地区躲过一劫。截止到周四已经造成菲律宾5人死亡，32万人受灾。

  • 马尼拉的孩子们哪里知道大人有多紧张！台风来了，他们多了一个戏水的机会。

    少年不知愁滋味

    马尼拉的孩子们哪里知道大人有多紧张！台风来了，他们多了一个戏水的机会。

  • 杜苏芮中心将在周四午后登陆中国大陆，福建省已开始动员居民疏散到安全地带。广东省汕头市周四已开始“5停”，即停课、停工、停产、停运、停业。据当地天气预报，台风中心附近最大风力15级（50米/秒）。

    福州预警、汕头开始“5停”

    杜苏芮中心将在周四午后登陆中国大陆，福建省已开始动员居民疏散到安全地带。广东省汕头市周四已开始“5停”，即停课、停工、停产、停运、停业。据当地天气预报，台风中心附近最大风力15级（50米/秒）。

  • 周五杜苏芮登陆厦门，预计强台风或超强台风最高达14-16级。该市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。

    杜苏芮直逼厦门

    周五杜苏芮登陆厦门，预计强台风或超强台风最高达14-16级。该市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。

  • 杜苏芮经菲律宾北部继续北上途径台湾岛，但强度减弱。当地气象局称，屏东县、花莲县、台东县届时出现超大豪雨。

    杜苏芮来袭

    杜苏芮经菲律宾北部继续北上途径台湾岛，但强度减弱。当地气象局称，屏东县、花莲县、台东县届时出现超大豪雨。

  • 周四台风经过地区有强风豪雨出现，台湾政府公布的资讯显示，花莲、台东、台南、高雄、屏东当日停工停课。

    有备无患

    周四台风经过地区有强风豪雨出现，台湾政府公布的资讯显示，花莲、台东、台南、高雄、屏东当日停工停课。

  • 杜苏芮来临，迫使台湾国防部取消了汉光军演原定的部分内容。每年这个时节台风出现是常见的，但自2019年以来台湾没有直接受到台风冲击。

    台湾取消部分汉光军演内容

    此前，因杜苏芮来临，台湾国防部取消了汉光军演原定的部分内容。每年这个时节台风出现是常见的，但自2019年以来台湾没有直接受到台风冲击。


  • 杜苏芮所到之处，暴雨成灾，即便同台风打了一辈子交道的菲律宾人，也只能望水兴叹。还没完全损坏的小船，赶紧推到安全地带。这是菲律宾经济重镇佬沃市。

    杜苏芮先登陆菲律宾

    杜苏芮所到之处，暴雨成灾，即便同台风打了一辈子交道的菲律宾人，也只能望水兴叹。还没完全损坏的小船，赶紧推到安全地带。这是菲律宾经济重镇佬沃市。

  • 杜苏芮虽然登陆菲律宾，但万幸的是只擦过该国最北端，从而大部分地区躲过一劫。截止到周四已经造成菲律宾5人死亡，32万人受灾。

    菲律宾北部灾情严重

    杜苏芮虽然登陆菲律宾，但万幸的是只擦过该国最北端，从而大部分地区躲过一劫。截止到周四已经造成菲律宾5人死亡，32万人受灾。

  • 马尼拉的孩子们哪里知道大人有多紧张！台风来了，他们多了一个戏水的机会。

    少年不知愁滋味

    马尼拉的孩子们哪里知道大人有多紧张！台风来了，他们多了一个戏水的机会。

  • 杜苏芮中心将在周四午后登陆中国大陆，福建省已开始动员居民疏散到安全地带。广东省汕头市周四已开始“5停”，即停课、停工、停产、停运、停业。据当地天气预报，台风中心附近最大风力15级（50米/秒）。

    福州预警、汕头开始“5停”

    杜苏芮中心将在周四午后登陆中国大陆，福建省已开始动员居民疏散到安全地带。广东省汕头市周四已开始“5停”，即停课、停工、停产、停运、停业。据当地天气预报，台风中心附近最大风力15级（50米/秒）。

  • 周五杜苏芮登陆厦门，预计强台风或超强台风最高达14-16级。该市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。

    杜苏芮直逼厦门

    周五杜苏芮登陆厦门，预计强台风或超强台风最高达14-16级。该市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。

  • 杜苏芮经菲律宾北部继续北上途径台湾岛，但强度减弱。当地气象局称，屏东县、花莲县、台东县届时出现超大豪雨。

    杜苏芮来袭

    杜苏芮经菲律宾北部继续北上途径台湾岛，但强度减弱。当地气象局称，屏东县、花莲县、台东县届时出现超大豪雨。

  • 周四台风经过地区有强风豪雨出现，台湾政府公布的资讯显示，花莲、台东、台南、高雄、屏东当日停工停课。

    有备无患

    周四台风经过地区有强风豪雨出现，台湾政府公布的资讯显示，花莲、台东、台南、高雄、屏东当日停工停课。

  • 杜苏芮来临，迫使台湾国防部取消了汉光军演原定的部分内容。每年这个时节台风出现是常见的，但自2019年以来台湾没有直接受到台风冲击。

    台湾取消部分汉光军演内容

    此前，因杜苏芮来临，台湾国防部取消了汉光军演原定的部分内容。每年这个时节台风出现是常见的，但自2019年以来台湾没有直接受到台风冲击。


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