台风“摩羯”肆虐东南亚 “贝碧嘉”逼近中国

超强台风“摩羯”已经在越南、缅甸、老挝和泰国导致近300人死亡。缅甸军政府罕见请求外国协助应对灾情。而刚受“摩羯”侵袭不久的中国将迎来台风“贝碧嘉”。

（德国之声中文网）截至当地时间周六（9月14日）上午8时，超强台风“摩羯”（Yagi）已在越南造成262人死亡，83人失踪，1908人受伤；其中老街省受灾最为严重，111人死亡，61人失踪。越南官媒越通社援引越南农业与农村发展部防灾与堤坝管理局报道了上述消息。

此外，这场越南北部30年来经历的最强台风已造成约17万间房屋受损，另有超过7.3万间房屋被淹没。越南当局还报告称，农业生产也遭受严重影响：几乎200万只家禽死亡，约20万公顷的稻田被淹受损。

据德新社周六报道，目前洪水逐渐消退，受灾地区正在努力进行清理工作。联合国儿童基金会（UNICEF）在一份报告中指出，越南北部数百万儿童亟需援助，约300万人无法获得安全的饮用水和卫生设施。

据该机构估算，约有19万人——占越南人口的五分之一——受到了此次台风的影响，预计需要初步投入1500万美元以解决受灾儿童和家庭的紧急需求。此外，约550个医疗设施和800多所学校受到破坏，200万名学生面临教育中断和安全风险问题。

约五分之一的越南人受到了台风“摩羯”的影响 图像来源: Thinh Nguyen/REUTERS

缅军政府罕见请求外援

法新社周六报道称，台风“摩羯”也已经在越南、缅甸、老挝和泰国导致近300人死亡，缅甸军政府罕见请求外国协助应对致命洪水。

法新社社援引缅甸官方媒体《缅甸环球新光报》（Global New Light of Myanmar）报道，缅甸军政府周五发表声明称，洪水已迫使23.5万人离家避难。

报道引述缅甸领导人敏昂莱指出：“政府官员需要与外国政府联系，请求外国政府为缅甸灾民提供救援和纾困措施。” 他强调：“必须尽快展开救援、救济和恢复行动。”

缅甸军政府周五公布的死亡人数为33，而缅甸消防部在同一天早前介绍，救援人员已找到36具遇难者遗体。军方发言人表示与部分地区的联系中断，正在调查曼德勒（Mandalay）金矿区发生山体滑坡，有数十人被掩埋的报告。缅甸军方过去曾拒绝或阻挠来自外国的人道主义援助。

洪水在缅甸已迫使23.5万人离家避难 图像来源: Sai Aung Main/AFP

持续时间长 影响范围大

9月1日晚，台风“摩羯”开始袭击菲律宾，该国国家减灾委员会7日通报称，台风“摩羯”已造成该国20人死亡。

9月7日，“摩羯”在中国沿海城市登陆。9月9日，中国媒体财新网援引华南受影响省份陆续公布的受灾情况称，截至目前，“摩羯”造成海南省4人死亡、95人受伤，广东通报称未出现人员死亡，广西称无人员伤亡和较大灾情险情。“摩羯”致海南、广东、广西三省区122.7万人受灾。

“贝碧嘉”强势来袭

刚受“摩羯”袭击不久的中国本周末又迎来台风“贝碧嘉（Bebinca）”。中国中央气象台周六傍晚将当天早些时候发布的台风黄色预警改为台风橙色预警，浙江省气象局则将台风应急响应从三级提升至二级。中央气象台预计“贝碧嘉”将于15日夜间至16日上午在浙江台州到江苏启东一带沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级）；预计，14日20时至15日20时，上海、浙江东部、福建东北部部分地区有大到暴雨。

这场台风影响期间正值中国中秋节假期，当局建议公众密切关注最新预报预警信息，谨慎选择出行交通工具，提前做好出行线路规划，避免前往山区、海岛、沿海等危险地区，加强防范可能引发的城市内涝、山洪、地质灾害、中小河流洪水等灾害。

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