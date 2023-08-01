台风「卡努」逼近 日本敦促冲绳居民疏散

（德国之声中文网）台风「卡努」（Khanun）预计周二（8月1日）稍晚席卷日本南部，数百个航班已因此取消，日本官员们敦促数十万人转往避难地点。 「卡努」穿过太平洋向并逼近冲绳地区，最大持续风速高达每小时180公里。

日本气象厅称，这波被认为「非常强」的风暴在日本时间周二下午3点（格林尼治标准时间上午6点）时位于冲绳县那霸市东南约170公里处。

可能引发12米高大浪

目前预测显示，「卡努」台风中心将在周二晚间或周三早些时候掠过冲绳，然后在本周晚些时候行经中国东部。冲绳县建议其76万多的居民离开家园，因为日本气象厅警告称，可能会有高达12米的海浪袭击冲绳群岛。

「卡努」预计将带来狂风和暴雨，冲绳政府一位不愿透露姓名的灾害管理官员告诉法新社记者：「许多人都待在家里，因为他们的房子是用混凝土盖的。但我们要求独居或住在低洼地区木制房屋的人考虑在天气变更糟之前寻找避难所。」

据日本放送协会（NHK）报道，在台风来临之前，日本机场周二有500多架次航班被取消，地区渡轮和公共汽车服务也被暂停。日本航空（Japan Airlines）和全日空航空（ANA）称，周二和周三总计共有超过7.4万名乘客将受到航班取消的影响。



（法新社）

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