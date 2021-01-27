台陆委会新主委邱太三称不清楚对岸对“台独”的定义

（德国之声中文网）本周二（2月23日），曾担任过台湾陆委会副主委的邱太三正式接掌陆委会主委一职。卸任的主任陈明通改任国安局局长。

台湾《自由时报》报道称，邱太三致词时强调，“他都持续关注中国情势的演变，更重要是台湾能不能确保自己的国家主权，及引以为傲的台湾民主，这是任何一个政府都责无旁贷的”。

他说，“接任陆委会主委是‘有恃无恐’，会秉持蔡英文总统指示，在坚定国家主权和台湾民主原则下，面对后疫情时代两岸交流也会恢复，势必要能有系统推动、建置。这段时间有很多两岸好朋友、两岸人民共同的期待，期待两岸未来能够春暖花开，无论如何赴汤蹈火、在所不惜”。

“陆委会或政府向来对‘中国大陆’从来没有恶意过”

台湾中广新闻网报道称，邱太三重回陆委会，外界对蔡英文政府的这项人事安排的解读是“对大陆释出善意”。邱太三在就职仪式上回应表示，不知道善意的解读是什么角度，但是陆委会或政府，向来对“中国大陆”从来没有恶意过。报道称，在两岸关系恶化后，从蔡英文总统到部会首长，都以“中国”称呼对岸，邱太三今天走马上任，改回“中国大陆”称谓。

邱太三表示， 期许双方能够务实面对两岸关系，在正面效益下，积极推动两岸交流，两岸在政治层次方面比较敏感，源于双方互信不够，可以从非政治层面，例如经济、社会、文化方面交流，累积彼此互信。

“九二共识”——“如何做新的处理、务实地看待，才是重点”

在被问到对于“九二共识”的看法，邱太三说，他无法理解“如果一个方法做了一次无法达到正面效果，为何还要一直做？”他表示，“两岸对于九二共识内涵上，有不同的解读，况且对岸加上新的加注后，引发部分台湾民众无法接受，如何做新的处理、务实地看待，才是重点”。

2016年，蔡英文在当选中华民国总统后，承认九二香港会谈的历史事实，但不承认存在“九二共识”。并主张九二共识是国共两党私下所形成的共识，不代表台湾整体意见。主张以民主程序建立的新共识来取代。此后两岸关系转淡，北京方面坚持“两岸同属一个中国，反对台独”。

今年1月17日，中共中央对台工作会议在北京召开。 中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在会议上再次强调“坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决遏制‘台独’分裂活动和外部势力干涉，积极促进两岸关系和平发展、融合发展，推进祖国统一进程”。

“不太清楚对岸对于‘台独’的定义为何”

在今天的就职仪式上，有媒体问中国外长王毅22日发表演说时呼吁美国“停止纵容台独”，邱太三对此有何回应？邱太三回答说， “两岸交往几十年，大家对某些名词定义可能鸡同鸭讲”。他说，陆方的台独概念，在台湾本来就众说纷纭。他强调身为中华民国政府、台湾，坚持底线就是国家主权以及台湾民主。他说他不太清楚对岸对于“台独”的定义为何，会再进一步​​了解。

两岸可否盼来“春暖花开”？

去年12月8日，美国奥巴马政府时期前亚太助卿、拜登政府印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）应邀以视频形式参加在台北召开的“2020台美日三边印太安全对话”发表演讲时表示，盼望看到两岸恢复“某种程度的对话”。

他在稍后的另一次会议上做了进一步的阐述，认为美国应开放并鼓励两岸和平对话，因两岸进行有效、宁静的对话符合各方的最佳战略利益。美国的最终责任是确保信誉与承诺，维护台海和平、稳定，传递美国与台湾往来是因为美国挺台。但美国也不反中，仍希望在特定议题上与中国发展建设性关系，同时寻求与台湾发展建设性关系。

《中国时报》发表客座分析文章称， 蔡英文指派邱太三接掌陆委会主委目的是“一兼二顾台美与两岸关系”。 铭传公共事务系教授杨开煌接受《联合报》采访时说，两岸关系已发生三大变化，不是调整人事、说两句话表达善意，就能奏效。

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