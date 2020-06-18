 台陆委会：援港专案“不是救援，而是协助” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2020

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时政风云

台陆委会：援港专案“不是救援，而是协助”

台湾陆委会主委陈明通周四召开记者会，主持说明“香港人道援助关怀行动专案”。目前尚不知将会有多少港人可以透过这一专案赴台就学、就业、投资创业、移民定居。

Chen Ming-Tong Mainland Affairs Council Taiwan (Mainland Affairs Council)

台湾陆委会主委陈明通

（德国之声中文网）据台湾中央社报道， 陈明通表示， 专案已由行政院核定，执行该专案的"台港服务交流办公室"将于7月1日正式营运，该办公室是在"台港经济文化合作策进会"下特别成立的对外服务窗口。 陈明通具体介绍说，"台港服务交流办公室"下设咨询服务、专案管理及行政庶务等3组。提供港人赴台就学、就业、投资创业、移民定居，以及跨国企业、国际法人团体赴台等专案咨询与协处服务。

陈明通表示，"专案的实施，充分展现政府对港人守护民主自由人权的支持，以及关怀港人的决心与善意， 因此办公室其中一支服务专线号码2700-3199，即代表我们对香港的善意久久，也象征各方所坚守的普世价值将绵长亘久"。但他也指出， "同时也会在兼顾国家安全前提下，依据既有法律规范及公私协力的方式，务实处理港人人道援助及关怀事宜"。

陈明通会记者会上表示，会根据《香港澳门关系条例》第18条规定，对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助。

据台湾《苹果日报》报道，陈明通强调，这个方案不是救援，而是协助，因此港人必须进入台湾后，有状况才根据法律给予协助。记者会上有媒体追问，证件被扣留的港人如果以非法方式入境， "台港服务交流办公室" 是否会协助？陈明通回应说，"必需合法入境"，入境后，如果存在《港澳条例》第18条中包含的情形，有必要援助就依法办理。

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收容港人 台灣民衆怎麽看？

今年5月底，中国人大闭幕前高票通过香港国安法决议。香港壹传媒创办人黎智英在此之前曾在推特上喊话台湾总统蔡英文，" 现在是采取实际行动的时候，而不只是说空话"。他问：" 妳有考虑过松绑移民法，允许港人移居台湾吗？  "蔡英文后来对外表示， 由行政院组成专案，对于香港朋友提出人道救援的行动方案。专案将由陆委会规划。

6月18日，新华社报道称， 《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法(草案)》已被提交给18日召开的十三届全国人大常委会第十九次会议审议。 其中，草案 "  对防范、制止和惩治发生在香港特别行政区的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等四类犯罪行为的具体构成和相应的刑事责任，作出了明确规定   "。

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国安法梦魇 港人：难逃移民宿命

北京强推港版国安法，「50年不变」还不到一半，「一国两制」就恍惚迈向终结，将移民潮推上高峰。回顾历史，香港经历三波移民潮都与中共政局有关，为何港人总是摆脱不到「难民」的命运？ (28.05.2020)  

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