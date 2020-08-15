台陆委会：严审曾任职大陆党政军的港澳居民

据路透社报道，“港区国安法”颁布实施之后，台湾成立“台港服务交流办公室”，协助香港人移民台湾。但是台湾方面也担心，有意移民台湾的港人中可能也隐藏着一些中共间谍。
（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾陆委会在本周一（8月17日）表示，“为防中国大陆人士利用转换为港澳居民身分来台进行统战，现职或曾任陆党政军职的港澳居民，申请来台居留、定居时须经跨部会联审”。
路透社指出，中共统战部的主要职能是对海外中国人以及非党员进行统战。
据三立新闻报道，“台港服务交流办公室” 成立之后，已经接到1000多通的咨询电话。但今天陆委会表示， “为强化涉陆港澳人士移居来台的管理，防范中国大陆人民利用转换为港澳居民身分来台定居，对台湾社会进行渗透、统战、骚扰，甚或从事间谍行为等，已由内政部完成‘香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法’第22条、第30条的修正”。
中央社报道指出， 按照“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第9条，“现任职”于大陆地区行政、军事、党务或其他公务机构或其于香港、澳门投资之机构或新闻媒体，得不予许可，或移民署得会同国家安全局、陆委会及相关机关审查。此次“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”修正的最大差别，是将“曾任职”中国大陆党政军的港澳居民，也纳入其中。
陆委会还做出说明表示， 这次许可办法的修正，是针对涉中成分比较高的官员来做规范，如任党政军职或出身中国大陆者。至于一般的香港及澳门公务人员，则不被认为是需强力规范的对象。
路透社报道称，长时间以来，台湾方面一直担心中国通过政治献金、媒体宣传以及间谍等多重方式对台湾民主制度施加影响。去年台湾通过了《反渗透法》，目的是为了防范“境外敌对势力”之渗透干预做出规范。当时台湾社会也有一些批评意见认为，这一法律有可能把台湾社会重新推向戒严时代。
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
香港政制及内地事务局日前表示，派驻台北的香港经济贸易文化办事处的两名工作人员未获台湾的居留签证，已经在不久前返回了香港。一周前，香港方面曾以拒绝签署“一个中国”原则声明为由，迫使台湾驻港办事处处长离开香港。