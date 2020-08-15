 台陆委会：严审曾任职大陆党政军的港澳居民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2020

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台陆委会：严审曾任职大陆党政军的港澳居民

据路透社报道，“港区国安法”颁布实施之后，台湾成立“台港服务交流办公室”，协助香港人移民台湾。但是台湾方面也担心，有意移民台湾的港人中可能也隐藏着一些中共间谍。

Chen Ming-Tong Mainland Affairs Council Taiwan (Mainland Affairs Council)

陆委会主委陈明通 （资料照片）

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾陆委会在本周一（8月17日）表示，“为防中国大陆人士利用转换为港澳居民身分来台进行统战，现职或曾任陆党政军职的港澳居民，申请来台居留、定居时须经跨部会联审”。

路透社指出，中共统战部的主要职能是对海外中国人以及非党员进行统战。

据三立新闻报道，“台港服务交流办公室” 成立之后，已经接到1000多通的咨询电话。但今天陆委会表示， “为强化涉陆港澳人士移居来台的管理，防范中国大陆人民利用转换为港澳居民身分来台定居，对台湾社会进行渗透、统战、骚扰，甚或从事间谍行为等，已由内政部完成‘香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法’第22条、第30条的修正”。

中央社报道指出， 按照“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第9条，“现任职”于大陆地区行政、军事、党务或其他公务机构或其于香港、澳门投资之机构或新闻媒体，得不予许可，或移民署得会同国家安全局、陆委会及相关机关审查。此次“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”修正的最大差别，是将“曾任职”中国大陆党政军的港澳居民，也纳入其中。

陆委会还做出说明表示， 这次许可办法的修正，是针对涉中成分比较高的官员来做规范，如任党政军职或出身中国大陆者。至于一般的香港及澳门公务人员，则不被认为是需强力规范的对象。

路透社报道称，长时间以来，台湾方面一直担心中国通过政治献金、媒体宣传以及间谍等多重方式对台湾民主制度施加影响。去年台湾通过了《反渗透法》，目的是为了防范“境外敌对势力”之渗透干预做出规范。当时台湾社会也有一些批评意见认为，这一法律有可能把台湾社会重新推向戒严时代。
 

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