台陆委会：严审曾任职大陆党政军的港澳居民

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾陆委会在本周一（8月17日）表示，“为防中国大陆人士利用转换为港澳居民身分来台进行统战，现职或曾任陆党政军职的港澳居民，申请来台居留、定居时须经跨部会联审”。



路透社指出，中共统战部的主要职能是对海外中国人以及非党员进行统战。



据三立新闻报道，“台港服务交流办公室” 成立之后，已经接到1000多通的咨询电话。但今天陆委会表示， “为强化涉陆港澳人士移居来台的管理，防范中国大陆人民利用转换为港澳居民身分来台定居，对台湾社会进行渗透、统战、骚扰，甚或从事间谍行为等，已由内政部完成‘香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法’第22条、第30条的修正”。



中央社报道指出， 按照“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第9条，“现任职”于大陆地区行政、军事、党务或其他公务机构或其于香港、澳门投资之机构或新闻媒体，得不予许可，或移民署得会同国家安全局、陆委会及相关机关审查。此次“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”修正的最大差别，是将“曾任职”中国大陆党政军的港澳居民，也纳入其中。



陆委会还做出说明表示， 这次许可办法的修正，是针对涉中成分比较高的官员来做规范，如任党政军职或出身中国大陆者。至于一般的香港及澳门公务人员，则不被认为是需强力规范的对象。



路透社报道称，长时间以来，台湾方面一直担心中国通过政治献金、媒体宣传以及间谍等多重方式对台湾民主制度施加影响。去年台湾通过了《反渗透法》，目的是为了防范“境外敌对势力”之渗透干预做出规范。当时台湾社会也有一些批评意见认为，这一法律有可能把台湾社会重新推向戒严时代。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。