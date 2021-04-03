 台铁40年最严重火车事故 台湾降半旗悼念 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2021

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时政风云

台铁40年最严重火车事故 台湾降半旗悼念

台湾周六起连降三天半旗哀悼太鲁阁号火车事故中的罹难者。台湾总统蔡英文前往花莲探视伤患。有日本专家认为，隧道狭窄是致使本次事故伤亡惨重的一个主要原因。

Taiwan Zugunglück Hualien

这次火车出轨意外是台铁40年来死伤最多事故

(德国之声中文网)台铁太鲁阁号火车本周五（4月2日）在靠近花莲的一个隧道发生出轨事故。根据中央社报道，截止本周六，检方将死亡人数上修至共51死，比之前的死亡数字多了一人。此人身分在待确认中。

自由时报报道，台湾总统蔡英文周六前往花莲探视伤患，并在医院发表谈话，感谢全国一起投入救灾，展现「台湾社会良善的一面」，随后，她也到殡仪馆向罹难者家属鞠躬致歉。这次发生出轨意外，造成逾170人受伤，是台铁40年来死伤最多事故。台湾行政院长苏贞昌召开会议讨论事故问题，发生重大灾难，他表示深感歉意与遗憾，并再次强调政府团队有3项要优先积极办理的工作：抢救、抢通及关怀照顾。

这辆火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。

Taiwan Zug mit 490 Personen entgleist

连夜抢救疲惫不堪的救援人员

涉肇事的工程车到底有没有拉起手刹车，导致车辆滑落，中央社援引运安会主委杨宏智表示，因为车子已经被撞烂，所以看不到，但用眼睛看只是判断的一种方式，会有其它方式还原是否驾驶的手刹车有拉起。

DW.COM

台湾2日上午发生一起火车出轨的意外，一辆台湾铁路太鲁阁号的火车在靠近花莲的一个隧道疑似遭旁边滑落的车辆撞击，导致火车撞上隧道壁，至少50人死亡。经过救援后，目前已无人受困。

事故发生在清明连假首日，因此涉事列车乘客人数众多，共有492名乘客和4名乘务员。有铁路专家认为，隧道狭窄导致事故严重，也给救援工作增大困难度。中央社援引日本铁道专家梅原淳认为，隧道狭窄是导致这起意外如此严重的一个主要原因：“由于只有一条轨道，两侧空间与内壁相当接近，所以造成了比一般事故更严重的伤亡。”

根据自由時報，涉嫌肇事的工程车驾驶、义祥工业社负责人李姓男子周五夜间被检方声押。法官审理后，周六下午裁定50万台币交保并限制住居，检方将提抗告；他已经办理交保手续回到家中。

台湾行政院已经下令，周六起全台湾降半旗3天，以追思悼念。
 


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