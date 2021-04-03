台铁40年最严重火车事故 台湾降半旗悼念

(德国之声中文网)台铁太鲁阁号火车本周五（4月2日）在靠近花莲的一个隧道发生出轨事故。根据中央社报道，截止本周六，检方将死亡人数上修至共51死，比之前的死亡数字多了一人。此人身分在待确认中。

自由时报报道，台湾总统蔡英文周六前往花莲探视伤患，并在医院发表谈话，感谢全国一起投入救灾，展现「台湾社会良善的一面」，随后，她也到殡仪馆向罹难者家属鞠躬致歉。这次发生出轨意外，造成逾170人受伤，是台铁40年来死伤最多事故。台湾行政院长苏贞昌召开会议讨论事故问题，发生重大灾难，他表示深感歉意与遗憾，并再次强调政府团队有3项要优先积极办理的工作：抢救、抢通及关怀照顾。

这辆火车在行经花莲县秀林乡的大清水隧道时，疑似因一辆台铁厂商的工程车没停好，从旁边滑落撞到太鲁阁号，导致火车出轨，撞到隧道壁。

连夜抢救疲惫不堪的救援人员

涉肇事的工程车到底有没有拉起手刹车，导致车辆滑落，中央社援引运安会主委杨宏智表示，因为车子已经被撞烂，所以看不到，但用眼睛看只是判断的一种方式，会有其它方式还原是否驾驶的手刹车有拉起。

事故发生在清明连假首日，因此涉事列车乘客人数众多，共有492名乘客和4名乘务员。有铁路专家认为，隧道狭窄导致事故严重，也给救援工作增大困难度。中央社援引日本铁道专家梅原淳认为，隧道狭窄是导致这起意外如此严重的一个主要原因：“由于只有一条轨道，两侧空间与内壁相当接近，所以造成了比一般事故更严重的伤亡。”

根据自由時報，涉嫌肇事的工程车驾驶、义祥工业社负责人李姓男子周五夜间被检方声押。法官审理后，周六下午裁定50万台币交保并限制住居，检方将提抗告；他已经办理交保手续回到家中。

台湾行政院已经下令，周六起全台湾降半旗3天，以追思悼念。





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