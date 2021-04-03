台铁太鲁阁号意外 习近平表达慰问

（德国之声中文网）台铁408车次太鲁阁号出轨意外，列车上当时载有498人。据最新消息，死亡人数由先前的51人下修为50人，受伤200人，其中3人仍在加护病房。50名死者中有48人的身份已完成辨识，其中包括3名外籍人士。

本月2日，台铁408车次在行经花莲清水隧道时疑遭由侧面坡道滑落的工程车撞击车头第8车厢，酿成台铁逾70年来最严重事故。据台湾媒体报道，8号车厢遭工程车撞击后冲入隧道，车头严重损毁，多节车厢变形。滑落轨道的工程车被质疑未拉手刹车。由于4月2日是台湾连续假期第一天，车上载满出游或返乡的乘客。

据中国官媒新华社、人民网刊登的简短报道，中国国家主席习近平对此次台湾列车出轨造成重大人员伤亡事故高度关切，并向遇难同胞表示深切的哀悼，向遇难者家属及受伤同胞表示诚挚的慰问，祝愿伤者早日康复。

台湾总统蔡英文周六前往花莲探视伤者，并前往殡仪馆为罹难者上香。她在脸书上表示，事故发生后接获来自各国政府的慰问，也有许多国际友人的关心，对此她表示感谢。

台湾国家运输安全调查委员会（运安会）已针对事故原因展开调查。台湾交通部次长王国材在台铁记者会上表示，交通部已责成铁道局在两个月内完成行政调查，检讨施工合约、工程管理等相关问题。

涉嫌造成此次台铁出轨的工程车属于义祥工业社，其负责人李义祥周六以50万台币交保并限制住居、出境，但花莲地检署提出抗告成功，李义祥的交保被撤销，现已发回花莲地方法院重新裁判。目前台铁正对事故现场做清理和抢修，在运安会和检察官完成鉴视后，对车厢进行拖离作业。

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