台退休教授传在陆失踪一年多 家人不敢吭声？

据台湾媒体报道，台师大退休副教授施正屏传在大陆失踪1年3个月，由于家属担心变成“李明哲第二”，始终不敢向官方求助。
（德国之声中文网）台湾《自由时报》周五（11月1日）报道称，台湾师范大学国际人力资源发展研究所退休副教授施正屏去年8月在中国大陆失踪至今，但家属担心变成"李明哲第二"，始终不敢向官方求助，不过，有家属熟识的台商今年6、7月时透过渠道询问，证实施涉及国安理由，被关押在北京。
台师大发表声明强调，施正屏在校教学期间情况正常，去年2月退休后没有跟学校有特别联系，校方对后续情况不清楚。《自由时报》援引施正屏的友人介绍，施正屏今年56岁，是提早办理退休，退休后曾在政大经营管理硕士学程（EMBA）开课，一周一堂，后来也担任中国国企"华夏集团"首席经济学家，经常往返两岸。
台湾官方近日曾去电施家询问，家属却告知，"人在中国做研究，一切很好"。友人表示，其实营救施正屏在友人圈也出现两派意见，不过，基于尊重家属，大家都保持低调。
台湾中央社则引述熟悉施正屏人士报道指出，约在4月间得知，施正屏被判刑约3到4年。但施正屏的母亲长期住院，家属不愿消息曝光令老人家担忧，故保持低调。
中央社另称，大陆委员会书面回应表示，经洽刑事局了解，陆方并未进行人身自由限制通报。倘确有限制，陆方应立即通报，同时也应基于人道考量，同意家属前往中国大陆探视，并保障其在陆相关司法权益。
对于本案的处理，陆委会则表示，将持续与相关机关保持联系，关注当事人人身安全状况；海峡交流基金会也透过书面说明表示，如家属有任何需求，将会尊重并配合家属意愿，提供必要协助。
抓人不分蓝绿？
本台记者浏览施正屏的脸书账号发现，施正屏最后一次于2018年8月1日发文，经常转发自己在《中时电子报》撰写的评论文章，公开对蔡英文政府提出批评。其于2017年4月发表的文章"联日抗中 小英天大误判"被"环球网"等中国媒体广泛转载。
台湾"公视新闻网"评论指出，从先前的（人权人士）李明哲、（台湾屏东县枋寮乡政顾问）李孟居、蓝营学者蔡金树，到现在被视为过去国民党本土派的施正屏，对岸以国安为由抓捕台湾人，似乎已经不分蓝绿。
根据海基会今年9月发布的统计数字，2016年5月20日蔡英文担任总统至2019年9月18日，海基会共受理149件台湾人在大陆失联的陈情案件，其中82件经查后确知状况，但仍有67人音讯全无。
海基会副秘书长蔡孟君当时强调，台湾人在中国大陆失去音讯联络，各种类型都有，并非只有涉国安因素而被关押。在失联状态下无法确定情况，有可能是被陆方要求行政协处，一段时间不能跟家属联络，后来又能联络上。
台湾民进党前社发部党工、现台北文山社区大学员工李明哲3月19日自澳门入境广东后失联。本周三，中国国台办发言人表示，李明哲涉嫌危害国家安全，已接受调查。 (29.03.2017)
中国国台办在周三的例行记者会中，首度公开证实失联台湾人蔡金树的行踪，称他「涉嫌危害国家安全」，也针对现正关押在赤山监狱的台湾人李明哲无法回台奔丧一事做出解释。 (25.09.2019)