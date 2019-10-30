台退休教授传在陆失踪一年多 家人不敢吭声？

（德国之声中文网）台湾《自由时报》周五（11月1日）报道称，台湾师范大学国际人力资源发展研究所退休副教授施正屏去年8月在中国大陆失踪至今，但家属担心变成"李明哲第二"，始终不敢向官方求助，不过，有家属熟识的台商今年6、7月时透过渠道询问，证实施涉及国安理由，被关押在北京。

台师大发表声明强调，施正屏在校教学期间情况正常，去年2月退休后没有跟学校有特别联系，校方对后续情况不清楚。《自由时报》援引施正屏的友人介绍，施正屏今年56岁，是提早办理退休，退休后曾在政大经营管理硕士学程（EMBA）开课，一周一堂，后来也担任中国国企"华夏集团"首席经济学家，经常往返两岸。

台湾官方近日曾去电施家询问，家属却告知，"人在中国做研究，一切很好"。友人表示，其实营救施正屏在友人圈也出现两派意见，不过，基于尊重家属，大家都保持低调。

台湾中央社则引述熟悉施正屏人士报道指出，约在4月间得知，施正屏被判刑约3到4年。但施正屏的母亲长期住院，家属不愿消息曝光令老人家担忧，故保持低调。

中央社另称，大陆委员会书面回应表示，经洽刑事局了解，陆方并未进行人身自由限制通报。倘确有限制，陆方应立即通报，同时也应基于人道考量，同意家属前往中国大陆探视，并保障其在陆相关司法权益。

对于本案的处理，陆委会则表示，将持续与相关机关保持联系，关注当事人人身安全状况；海峡交流基金会也透过书面说明表示，如家属有任何需求，将会尊重并配合家属意愿，提供必要协助。

抓人不分蓝绿？

本台记者浏览施正屏的脸书账号发现，施正屏最后一次于2018年8月1日发文，经常转发自己在《中时电子报》撰写的评论文章，公开对蔡英文政府提出批评。其于2017年4月发表的文章"联日抗中 小英天大误判"被"环球网"等中国媒体广泛转载。

台湾"公视新闻网"评论指出，从先前的（人权人士）李明哲、（台湾屏东县枋寮乡政顾问）李孟居、蓝营学者蔡金树，到现在被视为过去国民党本土派的施正屏，对岸以国安为由抓捕台湾人，似乎已经不分蓝绿。

根据海基会今年9月发布的统计数字，2016年5月20日蔡英文担任总统至2019年9月18日，海基会共受理149件台湾人在大陆失联的陈情案件，其中82件经查后确知状况，但仍有67人音讯全无。

海基会副秘书长蔡孟君当时强调，台湾人在中国大陆失去音讯联络，各种类型都有，并非只有涉国安因素而被关押。在失联状态下无法确定情况，有可能是被陆方要求行政协处，一段时间不能跟家属联络，后来又能联络上。