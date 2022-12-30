台軍「雄三」導彈儀器遭爆送中國維修

（德國之聲中文網）綜合多家台媒週三（1月4日）報導，由台灣中科院自主研發、擁有「航母殺手」之稱的「雄風三型」導彈，用來定位鎖敵的經緯儀故障被輾轉送至中國維修，引發洩露台灣軍隊機密的疑慮。

台灣媒體《鏡週刊》報導，中科院系統製造中心日前發現2部用來校正彈道參數的「Leica經緯儀」因連接器針腳鬆脫，委由代理商送回瑞士萊卡（Leica）原廠維修，但這批送修的經緯儀送回台灣之後，才發現是從中國山東省青島市寄出。

報導指，這2部經緯儀是用在雄三飛彈的校正模組，系統內存有飛彈的相關測試及使用紀錄，一旦流出恐嚴重影響台軍制空防禦等軍事戰略及部署。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

台灣中科院發聲明回應，該單位發現進口報單上是由山東青島流亭機場出口，經洽詢代理商回覆，原廠商告知因「地緣關係」，才送到亞洲地區維修中心處理。而在設備修復送回後，中科院隨即展開資安鑑定，確認沒有被植入惡意程式，因此「無資安洩密疑慮」。

台灣中科院澄清經緯儀為量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用之光學校正設備，並非控制雄三導彈持續定位之零組件。在發現因部分設備瑕疵後，於保固期間卸除儀器內相關儲存記憶卡，才透過台灣代理商送原廠檢修。

台灣前海軍艦長呂禮詩於臉書上發文指，雷射經緯儀真正的影響不是彈體本身，設備內的記憶卡「記錄雄二／三飛彈機動中隊過往機動部署的位置、射向、俯仰設定，那才是重中之重」。呂禮詩表示，不過如果中研院稱已將記憶卡拆除，「那就還好」。

面對中國解放軍威脅不斷，中科院主要負責研發各式導彈禦敵，協助台灣國防。此次引發爭議的是由該單位自主研發的「雄風三型」導彈，是罕見的超音速反艦飛彈，射程可達近二百公里，被視為是可以震懾解放軍的指標性武器。

監視器系統出包？

除了機敏儀器被送至中國維修恐危及國安，另傳出台灣國防部斥資百億，委由中科院辦理的營區智慧型警監監視系統，亦使用中國製的晶片及零組件，讓營區機密潛藏外洩風險。

經調查，中科院回應一切依照採購作業規定，以原產地認定不得為大陸地區產品，合約廠商交貨之球型監視器，廠牌為瑞典AXIS，生產地為瑞典，符合當時採購契約與規定。

球型監視器經拆機檢查，各項關鍵零組件模組之晶片、記憶體等均非大陸製品；惟電源訊號測試電路板為陸製品，屬被動元件，非屬關鍵零組件不得為陸製品禁用範疇，且無涉及國安、資安或洩密疑慮。

（中央社、《鏡週刊》、《南華早報》等）

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