 台軍演借鑑烏克蘭 專家：防禦而非挑釁北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台軍演借鑑烏克蘭 專家：防禦而非挑釁北京

台灣一年一度的「漢光演習」28日畫下句點。為了應對中國對台灣的潛在入侵，台灣軍方將多項烏克蘭防禦戰術納入了本屆軍演科目之中。而面對中國官媒的質疑與批評，台灣軍事專家怎麼看？

台灣今年度舉行的「漢光39號」軍事演習，首度在民用桃園國際機場執行反空降演練。

台灣今年度舉行的「漢光39號」軍事演習，首度在民用桃園國際機場執行反空降演練。

（德國之聲中文網）台灣為期5天的年度軍演「漢光演習」於週五（7月28日）落幕，其中模擬了多種中國侵台情境，以試圖提升該島的戰備狀態。而本週同步舉行、安排各地市民演練空襲避難的「萬安演習」，也於週四（27日）正式結束。

台灣總統蔡英文在確診新冠肺炎之後，仍連續2日抱病視導演習。27日，她在八里及台北港一帶的「反登陸作戰」軍演現場表示，台灣面對的威脅和挑戰將越來越複雜，而此次演習，讓世界看到了台灣守護自身的決心。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣對於北京可能動用武力犯台的擔憂漸增，對今年的軍演格外重視。

「今年演習實況較接近作戰現況，不同於以往的課目只是單純跑程序，」台灣國防部飛彈指揮部前計劃處長周宇平告訴DW，此次台灣軍隊執行作戰計劃的方式，也更符合實際作戰時可能碰到的挑戰。

近年來，中國開始不斷實施環台實彈軍演。根據台灣國防部的每日通報數據，在漢光演習前的週末，即22日上午6點至23日上午6點之間，中國軍方總共派出了34艘軍艦和戰機繞台。

7月26日，台灣軍方在桃園機場的軍演共出動了6架直升機和約180名士兵。

7月26日，台灣軍方在桃園機場的軍演共出動了6架直升機和約180名士兵。

但隨著漢光演習於週一（24日）展開，北京派出的軍機和軍艦數量卻一路減少，從第一日的20多架降至週五（28日）上午6時的零架。外界推估，這可能是因為強颱杜蘇芮這週正在台灣南部海域肆虐，並朝中國移動。

該颱風在本週為台灣南部和東部帶來豪雨和強風，導致部分包括台東豐年機場在內等軍演活動被迫取消。而28日演習結束後，部分台灣士兵也立刻馬不停蹄地投入了颱風救災工作。

借鏡烏克蘭經驗

隨著俄烏戰爭爆發超過500天，台灣軍事專家告訴DW，當局參考了烏克蘭的多項作戰經驗，將其防禦策略納入了今年的軍事演習之中。

其中一大亮點，就是首次在民用機場舉行反空機降演習。26日，台灣軍隊在民用的桃園國際機場展開演練，共計出動了6架直升機和約180名士兵，模擬如何防止解放軍從空中降落入侵及奪回控制塔台。

台灣國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴DW，台灣過去更關注西海岸的「紅色沙灘」，也就是易於中國解放軍登陸的海灘地點，但烏克蘭去年在安東諾夫機場的一場關鍵戰役，讓台灣當局了解到「機場的保護至關重要」。

去年2月，俄羅斯對位於烏克蘭首都基輔附近的安東諾夫機場發動攻擊，並成功占領，但烏軍事後迅速奪回了機場，並成功阻止了俄軍降落傘部隊的入侵。

周宇平也對今年新增民用機場軍演表示肯定，「台灣以前都在軍用機場實施演練，一般民眾無法感受實際的狀況」，但戰場瞬息萬變，他認為任何場域都可能會被敵軍利用，尤其桃園機場寬敞空間大，「軍方若不曾演練過，戰時將成為疏漏」。

台灣桃園機場首度反空降軍演

此外，台灣在此屆軍演更增強了對關鍵基礎設施的保護，同時改善與無人機相關的防禦戰術。

蘇紫雲舉例，這次軍演在新北市八里海灘設有「灘岸阻絕設施」，其中的設計即參考俄烏戰爭的經驗，改進了戰壕的設計，讓戰壕具有遮蔽功能、不再是開放式，以減輕被無人機偵察或攻擊的機會。

捍衛而非挑釁

針對台灣舉行的實彈軍演，中國政府單位並未公開多作評論。但中國官媒《環球時報》週二（25日）引述中國大陸專家說法，稱漢光演習「只不過是一場不會改變兩岸軍事平衡，只會加劇緊張局勢的表演」。

針對此說法，蘇紫雲認為這是北京慣用的戰術性「認知作戰」，也就是「不去指責搶匪，反而指責受害人」。他告訴DW：「台灣並沒有挑釁中國，現在是中共要催毀台灣的民主。」

他進一步指出，透過漢光兵推，台灣只是在向國際社會展現「保護自己的意願跟能力」，而包含美國在內等北約、歐盟國家應該都看得清楚，「所以並沒有指責台灣挑釁，反而是要北京避免其他挑釁的做法」。

蘇紫雲強調，台灣傳遞給北京的信息是「不輕啟戰端」，因為此次軍演「純粹是防衛性」，包含反空降、反登陸作戰等，都是防禦型科目，而非在模擬如何主動攻擊中國。

與此同時，中國媒體也試圖質疑台灣的軍事實力。台灣漢光演習首日，在台北附近一處軍事基地發生爆炸案，造成9人受傷。隨後，《環球時報》援引中國軍事專家張學峰說法表示，台軍漢光實兵演練，「已經到了不出意外才是意外的地步」，該意外反映出「台軍總體訓練水平、作戰能力偏低」。

對於中國的質疑，周宇平並不訝異。「北京當然會嗤之以鼻，」他說：「軍事演習本質上就是對立關係……而戰力懸殊是事實，台灣政軍機關如何使大陸攻台前必須三思再三思，仍然有很多地方可以加強與改變。」

他補充道：「軍事作戰是下下策，不戰而屈人之兵才是贏家」。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Soldiers rehearse an anti-airborne exercise for the annual Han Kuang military exercise at Taoyuan International Airport in Taoyuan, Taiwan July 19, 2023. REUTERS/Ann Wang

台风杜苏芮：台湾取消部分汉光军演 25.07.2023

台湾取消年度汉光军演周二的部分内容，以防范台风杜苏芮来袭，称这可能是近四年来影响台湾最大的台风。

ARCHIV 18.11.2021+++ Newly commissioned upgraded F-16V fighter jets are seen at Air Force base in Chiayi in southwestern Taiwan Thursday, Nov. 18, 2021. Taiwan has deployed the most advanced version of the F-16 fighter jet in its Air Force, as the island steps up its defense capabilities in the face of continuing threats from China. (AP Photo/Johnson Lai)

汉光演习前夕 台湾举行“天马操演” 03.07.2023

在月末举行年度汉光军演之前，台湾军方在屏东展开为期两天的飞弹演习。今年的汉光演习将会在7月24日拉开帷幕，有军方人士透露，本次军演将首次在民用桃园机场进行反空机降操演。

18/03/2023 In this handout photo taken from video and released by Russian Defense Ministry Press Service on Saturday, March 18, 2023, warships are seen during Russia, China and Iran joint naval exercise in the Arabian Sea. Russia, China and Iran finished joint naval exercise in Arabian Sea, the Russian military reported Saturday. According to the Defense Ministry, the navy practiced joint tactical maneuvering, carried out artillery firing as well as releasing a captured ship with hostages and providing assistance to a ship in distress at sea. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

中俄海军前往日本海联合军演 16.07.2023

中国一支由五艘军舰组成的编队已经在7月15日从青岛附近军港启航，前往日本海与俄罗斯海军两艘舰艇举行旨在“维护战略航道安全”的联合演习。俄罗斯国防部也在发布了相同消息。

广告

评论分析

乱象让外界继续猜谜：秦刚人在何处？为何被免职？内斗和叛国的传言有几分可信？绯闻和政治有何纠缠？外交走势是否会因为王毅“回锅”更加战狼？

长平观察：从秦刚事件中，你了解到什么，学到了什么？

秦刚事件疑问重重，中国外交走势是否会因为王毅“回锅”变得更加战狼？时评作家长平认为，外界的种种传言夸大了中国外交部及其部长的作用。