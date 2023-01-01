 台軍方再傳共諜案 前立委、少將涉入 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2023

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台軍方再傳共諜案 前立委、少將涉入

台灣軍方一週傳出兩起重大共諜案，其中本週四爆發的前立委和前海軍少將涉入的案件因層級較高，引發外界關注。

台灣軍方示意圖（資料照）

台灣軍方示意圖（資料照）

（德國之聲中文網）台灣媒體週四（1月5日）報導，台灣高雄檢方查出前台灣團結聯盟立法委員羅志明，疑涉嫌牽線台灣軍方退役將領至中國接受招待，並由台灣海軍退役少將夏復翔協助在台發展組織。由於此案涉入的層級較以往共諜案更高，引發輿論關注。

台灣《自由時報》報導，台灣檢調於週三（1月4日）兵分多路，帶回10多人到案，部分台灣軍方退役將領以證人身分應訊，坦承曾赴中國旅遊，並接受招待，但不知其背後目的；而羅志明、夏復翔兩人則否認替中國發展共諜組織，但因供詞仍有諸多疑點待釐清，為避免兩人串證，檢方複訊後向法院聲押。

最終，高雄地方法院法官裁定羅志明新台幣20萬元交保、夏復翔新台幣15萬元交保，對兩人實施限制住居、限制出境、限制出海，並要求兩人不得對未到案證人實施接觸。據了解，夏復翔得知可交保一度喜極而泣，羅志明則無太多表情。

高雄地方法院指出，有關羅志明、夏復翔違反台灣國安法的案件，經法官訊問後，認依檢察官所提事證，雖足認2人犯嫌重大，有勾串證人之虞，而有羈押原因，但此事發生在2013至2019年間，檢方已查扣犯嫌所有相關證物，以交保及限制出境出海方式，足對犯嫌產生相當的心理壓力，避免串證及逃亡，確保後續刑事追訴程序之進行，故認無羈押的必要。

台灣《聯合報》報導，羅志明由妻子辦理交保手續，妻子一度不滿「他做那麼多善事，怎會是共諜？」據了解，夏復翔獲知交保後一度大哭，不過媒體在法院並未見夏復翔的家人，而是由律師帶現金讓他自行辦理交保手續。

前立委人脈廣闊

台灣《聯合報》報導，羅志明曾任高雄市議員，2002年至2008年間獲得台聯黨提名，當選兩屆立委，之後還曾代表台聯黨參選高雄市長，但最後僅拿到6599票，他在2012年轉投國民黨參選屏東縣立委，以5萬5161票敗給民進黨立委蘇震清。

據了解，羅志明選輸後淡出政壇已久，目前掛名某土地開發公司董事長，多在中國經商，因此結識中國政經人士，由於他曾任立委，中方於是藉由他手，在台尋覓三軍退役將領與大陸接洽。

台灣《自由時報》報導，一位不具名的高雄市議員指出，羅志明曾為台聯立委，雖重返國民黨，仍被視為本土派，淡出政壇後非常熱衷高雄市屏東同鄉會事務，在地方頗活躍，去年大選還常找相挺熟悉的候選人，對其涉案頗感訝異。

報導指出，羅志明後來找上前海軍艦隊長夏復翔，不僅是因為在台灣海軍有廣大人脈，退役後又擔任海軍官校校友會長，於是經羅志明牽線，夏復翔率親友赴中國接受落地招待，藉此中國相關單位牽上線。

檢調查出，羅志明、夏復翔等人回台後，尋覓其他退役將領，先是設宴、送禮，在邀請退將赴中國旅遊，並接受中國落地招待，而食宿等相關費用，均由中方統戰等部門埋單。

台灣海軍示意圖（資料照）

台灣海軍示意圖（資料照）

退役海軍少將涉入

台灣《聯合報》報導，台灣海軍退役少將夏復翔是前海軍陸戰隊司令、警政署長羅張的女婿，家有美眷在華航工作。他過去在軍中有一個綽號叫「鯊魚皮」，因為他自奉儉約，少與人請客酬酢，任職司令部時，晚餐每請駕駛外出替他買回一碗湯麵、一盤鯊魚皮打發，駕駛兵們因此私下名之。

報導稱，他退役後之所以經常赴中國，是因台灣海軍的退伍軍官有組高爾夫球隊四出打球的習慣，足跡遍及東南亞，也到中國的廈門、福州等地打球。他退役後曾任國民黨黃復興黨部副主委，也當過退役校友聯誼會長，人脈豐沛。外界推測，他之所以「涉入」，是從打高爾夫球開始。

夏復翔住在高雄市左營區，妻子在華航工作，子女皆已嫁娶，家中生活寬裕，理應沒有錢財上的需求，今牽扯共諜案誤蹈法網，令袍澤感到意外。

有知情人士認為，若說單純接受陸方落地招待這個件事，恐怕大多台灣海軍的退役高階將領都「跑不掉」，因為就算過去曾主管高階情蒐情研者，退伍後一樣勤於跑大陸「交朋友」，接受落地招待是一回事，事後要不要為彼岸所用，那又是另回事。許多退伍將領認為，只要不為中國作工作，接受招待無妨。

中國滲透示意圖（資料照）

中國滲透示意圖（資料照）

共諜案層出不窮

這是本週以來台灣軍方傳出的第二起共諜案。台灣民視新聞報導，先前才有一位退休的台灣劉姓空軍上校，在2013年從台灣軍方退伍後轉往中國經商，因此遭到吸收，中國官方又以金錢利誘他，希望他在台吸收台灣海空軍現役軍官。

週二（1月3日）高雄檢方兵分多路，前往海空軍營區搜索，共帶回七人，其中劉姓空軍上校等4人遭聲押獲准，另外3名少校各以新台幣10萬至新台幣20萬元交保。

檢調調查，劉姓空軍上校返台後，一邊經營空殼公司，收受中國新台幣20萬元至70萬元費用，一邊利用其軍中人脈，拉攏6名現役的空軍及海軍校級軍官，提供包括國防戰力部署、軍機和軍艦性能等情資，給予新台幣3萬元至10萬元報酬，運作長達8年。

對此，台灣國防部指出，此案是由自己人發現主動檢舉。台灣國防部發言人孫立方說，「目前這個案子已經進入整個司法偵審的程序，國防部會配合檢調單位，做非常周延的調查。」

孫立方說，「是我們官兵發現異狀以後，把他向上檢舉出來，那我們相關單位立刻做監控，做損害的管控，我們也會持續加強整個官兵的教育，跟國安單位做緊密的結合，以防杜中共對我們做情蒐，破壞我們的國家安全。」

（台灣《自由時報》、台灣《聯合報》、台灣民視新聞）

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