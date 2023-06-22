台裔蔡崇信掌舵 阿里巴巴將如何重組？

（德國之聲中文網）中國電商龍頭阿里巴巴本週宣布，身兼美國職籃（NBA）紐約籃網隊老闆的台灣人蔡崇信，將接掌其龐大的事業版圖，並出任阿里巴巴董事長一職，這被認為是阿里巴巴設法挽救局面，以扭轉業績成長緩慢和重整業務的重要舉措。

彭博社報導，阿里巴巴現任執行副董事長蔡崇信將於9月接任董事長一職，現任董事長兼首席執行官張勇將卸任，並負責領導該集團分拆的雲智能部門。蔡崇信是阿里巴巴最大的個人股東之一，擁有該公司1.4%的已發行股票。

此外，蔡崇信是區塊鏈技術的支持者和投資者，因此他的新角色會將加密貨幣推向阿里巴巴電商業務的頂端，並可能為支付創新鋪平道路。

重組完成後，蔡崇信將執掌阿里巴巴多元化利益的控股公司，以及保留對公司核心業務實體，包括淘寶和天貓在內的電商業務控制權。

獨特的台美背景

美國《華爾街日報》報導，蔡崇信出生於台灣、從美國耶魯大學畢業，曾擔任律師和私募股權投資者。他在1999年與馬雲共同創立阿里巴巴，擔任首席財務官，並在2013年晉升為常務副董事長。

除了台灣的背景外，蔡崇信同時擁有香港和加拿大的護照。儘管他在某些有爭議的問題上，因支持北京的立場而在美國受到批評，但蔡崇信與美國之間的緊密聯繫，在當今的中國商界領袖中並不常見。

2018年，他購買了美國NBA籃網隊的股權，此外，他還控制著美國職業長曲棍球隊：聖地亞哥海豹隊，和美國職業女子籃球隊：紐約自由人隊。

香港《南華早報》報導，廣州艾媒諮詢首席執行官張毅表示， 「阿里巴巴很可能會轉型為一家金融控股公司，就像過去許多大財團所採取的方向一樣」。

「蔡崇信的主要職涯與金融和戰略投資有關，因此他的能力和經驗非常適合新階段」，張毅說。

阿里巴巴成長緩慢

《華爾街日報》報導，阿里巴巴的這次重組和換帥，是多年來使公司更加靈活的努力結晶。由於中國經濟成長趨緩，以及來自拼多多等電商平台和抖音等中國本土企業的競爭加劇，阿里巴巴現在發展緩慢。

阿里巴巴的市值在2020年底達到了頂峰，一度超過8,500億美元，但在領導層換屆宣布之前，市值已降至約2,380億美元。此外，阿里巴巴今年第1季度的收入增幅成長緩慢，是該公司自2014年上市以來的最低水平之一。

阿里巴巴的多元化業務將分為6大部門，分別是：雲計算、中國電子商務、全球電子商務、數字地圖和外賣、物流，以及媒體和娛樂部門。

這項重組還可以保持阿里巴巴創辦人馬雲對公司的實際影響力。因為在該計劃公佈前一年的大部分時間裡，馬雲在國外親自策劃了這次電商帝國的重組。

據知情人士透露，上個月，馬雲會見了阿里巴巴中國商務部的高管，討論公司日益激烈的競爭。知情人士說，他敦促該部門修改其業務戰略和治理，並表示阿里巴巴過去的成功戰略可能不再適用。

分析師看重組：做法正確

彭博社專欄作家卡爾潘（Tim Culpan）認為，阿里巴巴集團旗下的6個部門中任何一個部門，投資者都將面臨一個選擇：要追求利潤還是增長率。 而就目前情況而言，這6個部門中，沒有一個部門同時有辦法提供這2種目標。

卡爾潘認為，蔡崇信的掌舵，應該有助於穩定阿里巴巴集團這艘船。而隨著阿里巴巴每個分拆出來的部門獨立運作，母公司要做的事情將比過去少得多。

《華爾街日報》報導，中國投資機構「八六證券研究」（86Research）專注於科技產業的分析師柴查理（Charlie Chai音譯）認為，這次重組表明：馬雲正在回歸阿里巴巴，且「行使更直接的控制權」。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）亞洲科技股票高級顧問凌偉森表示，蔡崇信的任命應該會受到投資者的青睞，但此舉不太可能改善阿里巴巴的股價。因為阿里巴巴近期的股價低迷，主要是受到地緣政治影響和對中國經濟的擔憂，而不是阿里巴巴管理層的問題。

（彭博社、美國《華爾街日報》、香港《南華早報》）

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