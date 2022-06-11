台行政院长：“没有要关闭对中国大门”

（德国之声中文网）根据包括台湾《经济日报》在内的媒体报道，台湾行政院长苏贞昌最新表示：台灣沒有要關閉對中國的大門，对大陆没有"預設立場"，"台灣始終是善意的，只要對等、互惠，不設政治前提，我們都願意跟大陸善意往來。"

苏贞昌是在中国海关总署宣布由于验出禁用药，将从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口的背景下访问屏东，声援养殖石斑鱼的渔民们时做出的上述表态。继去年暂停进口台湾菠萝和释迦果后，中国海关总署动植物检疫司6月10日表示，由于多次从台湾石斑鱼检验出孔雀石绿、结晶紫等禁用药物和土霉素超标，"依据大陆法律法规和标准，将从6月13日起暂停受理台湾石斑鱼报关"。

对此，台湾行政院长苏贞昌表示："大陸打壓我們的釋迦、鳳梨、蓮霧，現在又打壓水產品，過去放在同一個籃子的過度倚賴大陸，就是會遭受他的這種政治勒索、敲詐。"他认为，中国大陆一直都不遵守國際規範，而且常常是政治指導一切、政治控制一切，台灣的農產品在世界出名，過去已經看到大陸沒道理地打擊。如今中方称检验出药剂超标，"台灣檢驗完全沒有，我方把相關的科學證據給他，他也已讀不回，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例"，苏贞昌如是说。

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陷入低点的两岸关系

北京和台北的关系已经处于几十年来的最低点。北京方面声称台湾是中国不可分割的领土，并加大了从政治、军事和经济上向台湾施压的力度。除了宣布暂停进口台湾石斑鱼。正在新加坡出席香格里拉安全对话会议的中国国防部长魏凤和再次表示："如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何'台独'分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。"

在这个背景下，苏贞昌援引台湾总统蔡英文的表态强调称："蔡總統多少次都是公開場合表達，我對大陸沒有預設立場，台灣始終是善意的，只要對等、互惠，不設政治前提，我們都願意跟大陸善意往來。"

近年来，中国军方大幅度加大了派遣军机和军舰进入台方防空识别区和相关海域的力度。 对此，苏贞昌表示这是"無理打壓、政治操作，最不講理的是大陸，台灣沒有要關閉對中國的大門，是大陸用各種手段欺壓、對台灣無理，我方應該向中國抗議。"

自2016年首次当选以来，中国一直拒绝与蔡英文对话，认为她是一个分裂主义者，拒绝接受中国和台湾同属 "一个中国 "。蔡英文则表示，只有台湾人民可以决定他们的未来。虽然他们希望与中国和平相处，但如果受到攻击，台湾人民会进行自卫。

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