台美「21世紀貿易倡議」 6月底華府展開談判

（德國之聲中文網）美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與台灣行政院政務委員鄧振中週三（6月1日）晚間宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），近一步深化雙邊關係，目標是達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

美國貿易代表署（USTR）透過聲明表示，「美國和台灣將運用美台21世紀貿易倡議，以及現有與利害關係人的往來，促進及深化重要的美台經貿關係，促進共享價值，並應對共同的挑戰和機會。」

此倡議將就11個議題進行談判，包括：一、貿易便捷化；二、法規訂定原則；三、農業；四、反貪污；五、協助中小企業貿易；六、掌握數位貿易所帶來的利益；七、推廣以勞工為中心的貿易；八、支持環境及氣候行動；九、標準；十、國營事業；十一、非市場政策及做法。

台灣行政院發布新聞稿指出，該倡議可做為推動貿易協定的路徑圖，內容係以高標準為目標，「將有利臺灣爭取參加『跨太平洋夥伴全面進步協定』（CPTPP）。」

台灣外交部長、經濟部長等官員出席「深化台美經貿關係重大成果記者會」宣布這項倡議，行政院發言人羅秉成表示，「臺灣是美中競爭中，最重要的科技核心半導體的全球製造中心。美國政府更意識到，必須加強與臺灣在政治與經濟的連結，才能穩住供應鏈的韌性和安全。」

「台美21世紀貿易倡議」預計6月底在華盛頓啟動談判。路透社指出，由於此倡議不涉及降低關稅獲開放市場，因此無須國會批准。

「美國的彈性作法」

加拿大約克大學副教授沈榮欽沈榮欽在其臉書上評論稱，可稱為「美台印太經濟架構加強版」。文中提到「美國自從退出CPTPP之後，對於簽署自由貿易協定的興趣大減，和台灣簽訂FTA的機率也不高。在這種情形下，台灣能夠和美國達成台美21世紀貿易倡議，當然是一種重要成就。」

美國總統拜登5月23日訪問日本時宣佈正式啟動「印太經濟框架」（IPEF），台灣被排除在外。《紐約時報》報導，許多成員國認為讓台灣加入IPEF「太具爭議性」。報導引述美方資深官員說法，美國雖未將台灣納為IPEF初始成員國，仍打算採取「彈性」做法讓台灣參與。

華盛頓戰略與國際研究中心貿易專家馬修．古德曼（Matthew Goodman）告訴路透社，美台貿易倡議的內容與IPEF高度重疊，「我們可以合理得到一個結論，政府希望透過類似途徑讓台灣參與IPEF」。但古德曼也強調，美國官員不太可能會公開強調此事。

法新社則分析，美台新倡議稱將合作對抗「有害的非市場政策與做法」，明顯在挑戰中國。目前中國官方尚未對此做任何評論，但官媒《環球時報》報導稱：「民進黨當局宣稱這是台美關係『重要突破」』，認為新倡議重要性遠遠大於協助台灣加入「印太經濟框架」。

該報導引用網友質疑稱：「沒合約、沒備忘錄，只有嘴炮也急著宣傳？」「這叫重大突破？塔綠班最會吹」。

（綜合報導）

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