 台美21世紀貿易倡議：被「敲骨吸髓」還是經貿轉骨？ | 经济纵横 | DW | 09.06.2023

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经济纵横

台美21世紀貿易倡議：被「敲骨吸髓」還是經貿轉骨？

台美簽訂首批「21世紀貿易倡議」，遭北京批為不平等的「幌子」協議。這份台美斷交以來最完整全面的貿易協定，是讓台灣擺脫對中依賴？還是如北京所說反被「敲骨吸髓」？DW採訪專家請他們提出觀點。

「台美21世紀貿易倡議」在2022年6月1日正式啟動。圖為當時台灣行政院召開的相關記者會。

「台美21世紀貿易倡議」在2022年6月1日正式啟動。圖為當時台灣行政院召開的相關記者會。

（德國之聲中文網）6月1日，「台美21世紀貿易倡議」在美國華府完成首批簽署，多家台媒稱之為「歷史性的一刻」；台灣總統蔡英文隔日發言表示，這是自1979年美國與中華民國（台灣）斷交、改與中國建交以來，所建立最完整、全面的貿易協定。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人米歇爾（Sam Michel）表示：「感謝台灣夥伴幫助我們達成這一重要里程碑，期待在更多貿易領域展開談判。」

中國外交部則對此表達強烈反對，稱美方不得與「中國台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質」的協定，而所謂「倡議」不過是美方打著經貿合作的幌子，「對台敲骨吸髓的『指揮棒』」。

在中美角力加劇、雙方就台灣問題爭論不休之際，「台美21世紀貿易倡議」是否有助台灣擺脫對中依賴、重回經貿舞台？還是其外交成果華而不實？

DW整理出其中三大值得關注的提問：

一、政治含金量大於經濟效益？

「台美21世紀貿易倡議」共有12項議題，6月1日簽署的第一批議題涵蓋其中5項，包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業，並未涉及「市場開放」、「關稅減免」等議題，遭外界質疑與自由貿易協定（FTA）內容落差大、效益有限。

美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元告訴DW，當前的談判過程是為確保「雙邊在推動自由貿易之前，可以先把相關法規談好」，因此現在就認定該倡議經濟效用不大，「似乎太快了」，應等到後期再下定論。

針對台灣受北京打壓，難以加入國際多邊貿易組織的困境，台灣行政院經貿談判辦公室2日也發表聲明指，「台美21世紀貿易倡議」可作為推動貿易協定的路徑圖，將有利台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）

然而，部分學者對此表達懷疑，批評是「癡人說夢」。中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年上個月向台媒《太報》表示，有關「倡議有助台灣加入CPTPP」的說法，「恐怕有點勉強」，因為目前美國自己都已退出，且不願重返該協定。

台灣行政院經貿談判辦公室表示，倡議有助台灣加入CPTPP。圖為該機構總談判代表鄧振中。

台灣行政院經貿談判辦公室表示，倡議有助台灣加入CPTPP。圖為該機構總談判代表鄧振中。

至於這能否為台美簽署FTA鋪路，劉大年也對此澆冷水，稱美國當今政策即不願和任何國家或地區簽署FTA，因此除非美國政府態度轉向，否則外界不該抱有如此期待。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超日前更在台灣《聯合報》發表社論痛批，美國不願付出具體行動支持台灣加入國際貿易組織，或與台灣簽署FTA，「宛如美國老大邀朋引伴開大會」卻擔心台灣嚇到來賓，因此不讓台方「從正門進去」，僅「可在邊陲地帶吆喝，過過乾癮」。

不過在政治層面，台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範認為，簽訂「台美21世紀貿易倡議」有助舒緩台灣在國際外交、經濟上遭遇的「孤立效應」。他說，「如果美國願意跟台灣簽有FTA效果的協議」，即便不是真正的FTA，也有望達到一種「示範」效果，讓其他國家考慮效法美國，與台灣簽訂類似協議。

二、有助台灣降低對中國依賴？

在北京的強烈反對下，台灣與美國簽署貿易倡議，是否暗示要進一步遠離中國市場、在中美角力之間選邊站？葉耀元向DW分析，該倡議「某種程度一定會」幫助台灣降低對中國的經濟依賴性，只是降低幅度依貿易的品項將有所不同。

葉耀元說，中國近年來人力成本上升，加上兩岸關係緊張，以往代工組裝的優勢已逐漸減弱，因此就某些產品而言「兩岸的依存度本來就在逐年下降」，簽署台美倡議只是「加速」這件事的發生；但對於其他仍高度仰賴中國的品項，台灣則必須抉擇「到底要吃中國還是美國市場」。

以農產、水產、酒類等品項為例，近年來中國屢次以檢測不合格、註冊訊息不完整為由，禁止台灣相關商品進口；即使北京否認，但外界普遍將其解讀為一種「政治手段」。葉耀元告訴DW，這也顯示相較於美國市場，中國市場易受政治因素影響、存在較高的風險性；針對此類產品，台灣可以透過貿易協議，「把對中國市場的互賴性轉到美國身上」，將特定產業鏈「從中國拉出來」。

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以政治的角度來看，丁樹範則認為與美國簽署倡議並非「選不選邊」的問題，「而是台灣必須要這樣做」，因為不論有無簽署這份倡議，北京都將持續打壓台灣的國際地位，「反對台灣加入各種經貿組織」。「不管怎麼做，北京都會不高興，」他說。

丁樹範以「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）為例表示，中國作為成員國之一，堅決反對台灣加入，除非台灣「在政治上有所讓步」，意即要台灣「放棄自己的政治主體地位，完全變成另一個香港」。香港已在去年申請加入RCEP，並有望在今年年中正式獲准成為其中一員。

三、協議不平等？台灣得按美國規則走？

台灣經貿談判辦公室總談判代表鄧振中3月接受台媒《天下》雜誌專訪，稱台美倡議如同「一套進步的貿易規範」，「讓各國可以在公平、公正的環境下自由競爭」。

然而，相較台灣，美國在商業法及貿易制度上的規定都更為複雜，因而產生台方須「按照美國規則走」、任由美方「予取予求」的部分說法。中國國台辦也曾批該協議是「披著經貿外衣做政治交易」，恐削弱台灣核心產業優勢和整體經濟競爭力。

對此，葉耀元持正面立場，認為應將此事解讀為雙方在進一步展開貿易之前，須先完成的「法規銜接」。他表示，正因為美國法規較台灣複雜，台灣某些生產鏈、生產製程並不符美國規範，「如果在產品出口之前，就已經先把這部分（法規）處理好，相對來說就可以加速（產品）出口到美國的進程。」

劉大年則表示，台灣的首要任務是把握機會，向美方提出更多符合台灣利益的需求，譬如提升供應鏈韌性、深化資訊交流等，才不會淪為該倡議幾乎完全是從美國需求出發，對台灣直接助益不大，只是美國給台灣的「安慰劑」等有關批評。

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